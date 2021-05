Tiền bạc, quyền lực thao túng Quả cầu Vàng

Trước khi bị khui nhiều bê bối, giải thưởng Quả cầu Vàng là thế lực ảnh hưởng đến toàn bộ giới Hollywood.

Sau loạt tranh cãi liên quan đến các thành viên trong Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - đơn vị đứng sau lễ trao giải Golden Globes (Quả cầu Vàng) - làn sóng chỉ trích nhanh chóng diễn ra.

Việc NBC tuyên bố không phát sóng lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 khiến nhiều người băn khoăn về tương lai của giải thưởng điện ảnh có lượng người xem đồ sộ nhất nhì Hollywood.

Theo The New York Times, góc tối của Quả cầu Vàng không phải diễn ra ngày một, ngày hai, nhưng tại sao đến bây giờ Hollywood mới đứng dậy chống lại điều đó? Câu hỏi đặt ra là thế lực nào đứng sau chi phối giải thưởng?

Quả cầu Vàng nhiều năm liền ảnh hưởng đến các ngôi sao Hollywood. Ảnh: WWD.

Điều thao túng Quả cầu Vàng

Cuối những năm 1960, Ủy ban Truyền thông Liên bang khẳng định Quả cầu Vàng chỉ đánh lừa công chúng về cách xác định người chiến thắng.

Đến năm 1982, CBS quyết từ bỏ chương trình, sau khi Pia Zadora được vinh danh là Ngôi sao mới của năm. Giải thưởng vốn được xem là động thái lấy lòng người chồng tỷ phú Meshulam Riklis của nữ diễn viên.

Trước đó, Riklis từng đưa các thành viên của HFPA đến Las Vegas thưởng thức và ăn tối ở khu phức hợp khách sạn, sòng bạc Riviera của ông.

Quả cầu Vàng từng bị xem là trò hề của các giải thưởng. Cuộc bỏ phiếu kín từ khoảng 80 thành viên bị cho là vô nghĩa. Jack Matthews của Newsday từng khẳng định các thành viên là “những kẻ ăn bám hưởng lợi nhiều nhất giới giải trí”.

Năm 1993, trước khi A Few Good Man vuột mất giải thưởng Phim chính kịch hay nhất trước Scent of a Woman, nhóm trao giải từng bay đến New York tham dự cuộc họp báo do Universal Pictures tài trợ (đơn vị đứng sau Scent of a Woman). Vì vậy, Jack Mathews khẳng định các thành viên có nhiều hành vi, bầu chọn không minh bạch.

Gần đây, trong buổi lễ trao giải ngày 28/2, các thành viên của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood tuyên bố họ sẽ đa dạng hóa, tăng số lượng thành viên thêm 50% (nhóm hiện có 86 người) trong vòng 1,5 năm tới.

Tuy nhiên, theo The New York Times, Hollywood từ lâu sẵn sàng làm ngơ những vấn đề đằng sau lễ trao giải. Những tên tuổi lớn quyết giữ vững lập trường không muốn hợp tác với giải thưởng sau những bê bối.

Netflix tuyên bố sẽ không hợp tác với HFPA cho đến khi nhận thấy sự thay đổi. Amazon và WarnerMedia cũng tuyên bố không tham gia. Về mặt cá nhân, Scarlett Johansson tuyên bố tẩy chay, bởi HFPA toàn những thành viên có hành động, lời nói quấy rối tình dục.

Đỉnh điểm, Tom Cruise tuyên bố trả lại ba chiếc cúp Quả cầu Vàng. Trước bối cảnh rating giảm sâu và bê bối xung quanh, NBC tuyên bố không phát sóng chương trình trao giải năm 2022.

“Chúng tôi tin rằng HFPA sẽ làm điều có ý nghĩa. Tuy nhiên, việc thay đổi cần có thời gian và công sức”, đại diện hãng truyền hình nói. NBC cũng hy vọng có thể phát sóng lại lễ trao giải vào tháng 1/2023. Hợp đồng đôi bên kéo dài đến năm 2026.

Nếu Quả cầu Vàng là “trò cười” trong nhiều thập kỷ, điều gì làm NBC vẫn giữ chân chương trình? “Câu trả lời ngắn gọn là tiền”, The New York Times bình luận.

Harvey Weinstein có nhiều quyền lực trong giới giải trí, kể cả Quả cầu Vàng. Ảnh: Twitter.

Những năm 1990, NBC gặp nhiều khó khăn. The Cosby Show và Cheers đi đến những tập cuối. Friends và ER chỉ mới phát sóng, chưa có nhiều khán giả trung thành. Thời điểm đó, CBS sở hữu Grammy, ABC có Oscar. Vì vậy, Don Ohlmeyer - giám đốc của NBC - quyết định hợp tác với Quả cầu Vàng từ năm 1996, lần gia hạn gần nhất là 2018.

NBC thu được 50 triệu USD /năm doanh thu quảng cáo từ việc phát sóng chương trình, theo Kantar. Ngoài ra, rating của Golden Globes tăng gấp bội sau khi về với NBC. Đây là mối quan hệ tương hỗ.

Quả cầu Vàng trở thành nền tảng tiếp thị mạnh mẽ cho các bộ phim, ngôi sao, thậm chí là các dịch vụ phát trực tuyến. Các hãng phim cũng dần tự hào về các chiến thắng của mình tại Golden Globes. Những chiếc cúp vàng dần tượng trưng cho danh tiếng của phim, kéo khán giả ra rạp.

Dần dần, Quả cầu Vàng trở thành thế lực đối trọng với Oscar, có khả năng thao túng ngành giải trí. Netflix gia nhập Quả cầu Vàng khoảng một thập kỷ trước, chi hàng triệu USD vào giải thưởng để có sự công nhận cho các dự án của công ty.

Trước đây, Harvey Weinstein là người ủng hộ mạnh mẽ Quả cầu Vàng. Việc được sự ủng hộ của “ông trùm Hollywood” khiến giải thưởng càng có thêm quyền lực thao túng.

Theo The New York Times, Weinstein thao túng tổ chức, lễ trao giải bằng nhiều cách như tặng quà đắt tiền, tiếp cận với các ngôi sao… Lễ trao giải tổ chức trước Oscar cũng là tính toán của ban tổ chức. Họ muốn kết quả của mình gây tác động đến kết quả của Viện Hàn lâm.

Các thành viên trong tổ chức HFPA cũng dùng quyền lực để trục lợi. Hồi tháng 2, cuộc điều tra của Los Angeles Times cho biết mỗi thành viên có thể nhận được khoản phí 45.000 USD nếu đưa tác phẩm vào giải thưởng. Họ nhận thêm 20.000 USD nếu bộ phim được đề cử Phim hay nhất, số tiền lên đến 30.000 USD nếu tác phẩm giành chiến thắng.

Gần đây, nhiều hãng tin lớn đưa tin về Quả cầu Vàng khiến giải thưởng được nhiều người quan tâm, ngay cả khi Golden Globes không thể sánh với Oscar ở góc độ nghệ thuật.

Hollywood không muốn cứu Quả cầu Vàng?

“Quả cầu Vàng đến ngày suy sụp, ít nhất là thời điểm này”, cây bút Kyle Buchanan của The New York Times khẳng định.

Nhóm bỏ phiếu đằng sau Quả cầu Vàng đang vướng vào một loạt bê bối. Theo Los Angeles Times, Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood không có thành viên da màu. Khi những chỉ trích ngày càng tăng, nhóm có những động thái muốn thay đổi, nhưng sai càng thêm sai.

Một thành viên đã nhầm lẫn Daniel Kaluuya với diễn viên da màu khác, chỉ vài phút sau khi nam diễn viên giành giải Oscar. Một thành viên khác bị trục xuất khỏi nhóm sau khi dính líu đến việc căm thù phong trào Black Lives Matter.

Theo The New York Times, những điều thiếu tế nhị của HFPA được Hollywood dung túng chỉ vì Quả cầu Vàng “lót đường” cho giải Oscar của Viện Hàn lâm. Song, trước những điều như kỳ thị người da màu, xem thường phụ nữ… nhiều ngôi sao, hãng phim lớn quyết định quay lưng.

“Liệu giải thưởng có nên được công nhận khi ánh vàng của nó đã trở nên xỉn màu? Việc cứu lấy giải Quả cầu Vàng thực tế gặp nhiều khó khăn”, cây bút Kyle Buchanan viết.

Ngay cả khi HFPA tăng gấp đôi số thành viên, kết nạp nhiều nhà báo da màu, các thành viên cũ với hàng loạt hành động bị chỉ trích vẫn khó lòng lấy lại niềm tin với Hollywood.

Scarlett Johansson quay lưng với giải thưởng, Tom Cruise trả cúp vàng là những động thái Hollywood dần tẩy chay Quả cầu Vàng. Ảnh: Getty, AP.

Cơ cấu chọn giải của Quả cầu Vàng cũng là vấn đề được quan tâm. Không giống như Oscar - giải thưởng vốn được bầu chọn bởi hàng nghìn nghệ sĩ, chuyên gia hàng đầu ở Hollywood - sự thao túng của Golden Globes khiến nhiều nghệ sĩ không còn mặn mà với giải thưởng.

“Tại sao những diễn viên như Johansson hay Kaluuya tiếp tục tham gia các hoạt động của HFPA, trong khi nhiều nhà báo xúc phạm họ vẫn có tiếng nói trong nhóm? Điều đó là không thể”, The New York Times bình luận.

Quả cầu Vàng không phải là tất cả. Trong thời gian chờ đợi HFPA "thay máu nhân sự", nhiều giải thưởng như Screen Actors Guild Awards và Critics Choice Awards ngày càng có uy tín, thu hút nhiều ngôi sao lớn.

Nếu chương trình có rating tốt, được truyền thông quốc tế quan tâm, Hollywood sẽ không vội tìm đến Quả cầu Vàng.

“Những chiếc cúp chỉ có giá trị khi người được nhận thấy vinh dự. Giờ đây, danh tiếng của Quả cầu Vàng đang bị phá vỡ. Các ngôi sao không muốn cứu lấy giải thưởng có nhiều tai tiếng”, Kyle Buchanan viết.