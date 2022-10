Tiệm trứng vịt lộn đắt khách ở TP.HCM, ngày bán 3.000 quả

Giữa hàng trăm nghìn tiệm trứng vịt lộn khác nhau thì đây vẫn là nơi được nhiều người tìm đến mua trứng bởi vị ngon đặc biệt.

Thực khách sẽ được phục vụ một chén muối chấm đặc trưng, có xíu ớt xay nhuyễn, vắt thêm quất thơm lừng.

Tọa lạc ở ngã tư Bàn Cờ - Nguyễn Đình Chiều (quận 3, TP.HCM), hàng trứng vịt lộn của chị Vân đã bán được hơn 10 năm qua nhưng lúc nào cũng vô cùng hút khách. Điều khiến quán của chị thu hút được lượng khách đông đảo đến vậy là bởi hương vị trứng vịt lộn của chị cực kỳ thơm ngon, ngọt nước, ăn cùng với muối tiêu không đụng hàng với bất kỳ nơi nào khác.

Trứng ở đây được chọn từ vịt chạy đồng ở tận Vĩnh Long. Những con vịt này cho loại trứng có phần con vừa, không bị non cũng không quá già. Loại vịt này chỉ ăn thóc, lúa nên trứng cũng lớn, có lòng đỏ màu son nên sẽ ngon và bổ hơn.

Dù chỉ là một món ăn đơn giản nhưng để có được vị ngon nhất thì cũng phải tốn khá nhiều thời gian chuẩn bị. Trứng phải được rửa sạch từng quả cho hết phân, lông, bùn đất dính ngoài vỏ. Các nguyên liệu để nấu ăn cũng được chuẩn bị sẵn sàng như muối tiêu, ớt xay, nước me, tóp mỡ, hành phi…

Sau khi trứng được rửa sạch, để ráo sẽ được cho vào một chiếc nồi thật to. Bí quyết để quả trứng vịt lộn ở đây ngon ngọt hơn những nơi khác chính là ở khâu luộc trứng. Nước luộc trứng là nước dừa tươi thêm chút muối cho vị ngọt đậm đà. Khi chín, trứng được vớt ra cho vào xửng hấp nóng cùng gừng đập dập. Cách này giúp cho trứng luôn thơm nóng và mùi dịu hơn.

Trứng được hấp với gừng để tăng mùi vị.

Trứng ở đây khi thưởng thức sẽ thấy mềm, thơm hơn so với những nơi khác. Muối tiêu ăn kèm cũng vô cùng ấn tượng bởi được chế theo bí quyết riêng của chủ quán, đảm bảo không “đụng hàng”. Muối tiêu ở đây được xay thật nhuyễn và mịn từ muối cục nguyên chất cùng với tiêu sọ của Đắk Lắk. Tỉ lệ tất nhiên chỉ có chủ quán nắm rõ sao cho muối tiêu không bị mặn chát mà lại thơm nồng mùi tiêu sọ.

Mỗi khi có khách tới gọi món, chủ quán sẽ lấy trứng từ xửng hấp nên quả trứng vẫn còn nóng hổi. Thực khách có thể ăn theo nhiều cách. Đơn giản nhất là bóc cả quả trứng rồi cho cả vào chén muối chấm, xắn từng miếng ăn. Nếu muốn trứng nóng lâu hơn, bạn có thể bóc trứng từ trên đầu, dùng thìa xắn từng miếng bên trong.

Trứng vịt lộn nóng hổi ngọt lịm hòa cùng vị mằn mặn, chua chua, cay cay của các loại gia vị, làm nổi bật vị béo của trứng, kèm với đó là chút hăng hăng thơm thơm của rau răm. Chẳng thế mà quán cứ bán hết vèo vèo hơn 3.000 quả trứng mỗi ngày.

Ngoài trứng vịt lộn luộc, ở tiệm còn có trứng vịt lộn xào me. Nước me cũng do chủ tiệm tự làm theo công thức riêng có vị đậm đà, kèm thêm tóp mỡ, hành tím phi, đậu phộng, được nhiều thực khách ưa chuộng.

Thu hút thực khách bởi hương vị thơm ngon, đặc trưng, giá cả ở đây cũng rất bình dân. Mỗi trái trứng vịt lộn luộc ở đây chỉ có giá 7.000 đồng, xào me 8.000 đồng.

Hiện tiệm mở cửa từ 15h đến 23h, hút lượng khách lớn mỗi ngày. Ngoài ngồi ăn tại chỗ, nhiều khách còn ghé tiệm mua mang về. Bên cạnh trứng vịt lộn, tiệm còn có bán thêm trứng cút luộc, xào me... đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhiều thực khách.