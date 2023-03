Tiệm sách chỉ bán một thể loại sách

Murder Ink được xem là hiệu sách của thể loại bí ẩn, trinh thám đầu tiên của Mỹ đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn trong giới văn học và xuất bản cuối kỷ 20, theo The New York Times.

Dilys Winn vào năm 1972 tại Murder Ink. Ảnh: Michael Evans/The New York Times.

Năm 1972, Dilys Winn nảy ra ý tưởng mở một hiệu sách chỉ bán duy nhất một thể loại đó là những cuốn sách bí ẩn và trinh thám. Tiệm sách có tên Murder Ink (Mực sát nhân) được biết đến là hiệu sách đầu tiên ở Mỹ dành riêng cho thể loại này.

Ý tưởng về tiệm sách chỉ bán một thể loại

Để chuẩn bị cho cửa hàng của mình trong khi chưa biết gì về kinh doanh sách, Winn đã đến các tiệm sách khác ghi lại tiêu đề và nhà xuất bản của những cuốn sách bí ẩn mà họ bán, sau đó gọi điện cho các nhà xuất bản đó để đặt hàng cho riêng mình. Bà cũng tìm thấy một mặt tiền cửa hàng trống cho thuê với giá 250 USD một tháng, liền kề với một nhà để xe ở Upper West Side của Manhattan và mở cửa hàng ở đó.

Khi mới mở cửa, nó còn không có biển hiệu. Bên trong cửa hàng, mặc dù nhỏ gọn, người ta có thể tìm thấy mọi thể loại bí ẩn: tình yêu kiểu Anh, kiểu gothic rùng rợn, phim kinh dị hồi hộp, tiểu thuyết về những thám tử gan dạ, thủ tục tố tụng của cảnh sát và thậm chí cả những bản thảo chưa xuất bản. Tổng cộng có khoảng 1.500 đầu sách.

Winn là một chủ cửa hàng khá tùy ý trong giờ giấc. Tuy nhiên, Murder Ink đã thành công. Vào ngày khai trương, một phóng viên của The New York Times vừa mới chuyển đến khu vực lân cận đã tình cờ gặp hiệu sách và bài viết đầu tiên đã thu hút sự chú ý của các hãng tin lớn khác như New York Magazine, The Daily News và Publisher's Weekly.

Khi tin đồn lan rộng, Winn phát hiện ra rằng những người yêu thích thể loại này dường lúc nào cũng "đói". Bà phải sắp xếp những chiếc đệm gối lớn trên sàn cho những ai không thể cưỡng lại việc mở sách ra đọc trước khi về nhà. Bà cũng cho mượn những tựa sách khó tìm và không còn xuất bản, bán những ấn bản đầu tiên hiếm hoi cho các nhà sưu tập... Vào cuối năm đầu tiên của Murder Ink, cửa hàng đã tăng hơn gấp đôi lượng hàng tồn kho.

Hiệu sách Murder Ink nằm trên đường Broadway ở Phố 92 Tây trước khi đóng cửa vào năm 2006. Ảnh: Ozier Muhammad/The New York Times.

Sức ảnh hưởng của những nhà bán sách độc lập

Không chỉ dừng lại ở đó, Winn còn thích tổ chức các sự kiện theo chủ đề kinh dị, bí ẩn, các buổi nói chuyện về thể loại này, tổ chức những chuyến tham quan Vương quốc Anh dành cho độc giả với các địa điểm được yêu thích bao gồm Tháp London, khu phố Jack the Ripper và bến cảng ở London. Các chuyến du ngoạn đến Scotland và xứ Wales mang đến nhiều cơ hội để bà giao lưu với các nhà văn, phóng viên hình sự... Khách mời của bà có cả những nhà văn nổi tiếng như Stephen King hay Isaac Asimov.

Trong thời gian đó, Winn bắt tay viết một tác phẩm có tên Murder Ink - được xuất bản bởi Workman Press vào năm 1977. Cái tên Murder Ink cũng được đặt cho một chương trình truyền hình ngắn năm 1983, nữ diễn viên Tovah Feldshuh đóng vai Dilys Winn.

Sau khi trở nên nổi tiếng trong giới văn học và xuất bản, Winn bỗng rút lui mà không có lời giải thích và đến Asheville vào khoảng năm 2001. Ở đó, bà mở các lớp học viết cho người lớn và nhận những công việc lặt vặt, bao gồm cả việc rót trà cho khách tại một quán trọ ở nông thôn. Các vấn đề về sức khỏe cuối cùng khiến bà phải ở nhà và qua đời năm 2016 ở tuổi 76.

Những năm cuối thế kỷ 20, dòng sách bí ẩn như một cơn sốt và chủ của một hiệu sách độc lập có thể trở thành những người có sức ảnh hưởng cực lớn. Hiệp hội Những người bán sách Bí ẩn Độc lập đã thành lập Giải thưởng Dilys vào năm 1992, được trao hàng năm cho tựa sách bí ẩn mà những người bán sách thành viên của hiệp hội thích bán nhất. Tuy nhiên, nó đã bị ngừng sản xuất sau năm 2014, phản ánh sự suy giảm của các hiệu sách độc lập.

Sau nhiều lần đổi chủ và địa điểm ở New York, Murder Ink đóng cửa vào năm 2006. Song, cho đến nay nó vẫn được nhắc đến để mô tả thời kỳ hoàng kim của dòng sách bí ẩn và các hiệu sách độc lập chuyên bán thể loại sách này.