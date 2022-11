Tiềm năng NovaWorld Phan Thiet từ góc nhìn đô thị kinh tế du lịch

NovaWorld Phan Thiet đang từng bước trở thành khu đô thị tiên phong về kinh tế - du lịch, tạo đà cho thị trường khu vực duyên hải Nam Trung Bộ bừng sáng.

Quy mô ngành kinh tế biển của thế giới ước đạt 1.300 tỷ USD , trong đó những khu đô thị kinh tế biển đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo dựng môi trường chất lượng, thu hút cư dân, chuyên gia đến sinh sống, làm việc và đầu tư. Là quốc gia ven biển thừa hưởng nhiều vịnh, đảo và các bãi biển đẹp, Việt Nam không thiếu tiềm năng phát triển các dự án xứng tầm như những khu đô thị - du lịch biển đẳng cấp trên thế giới.

Sự phát triển thần tốc của Miami (Florida, Mỹ) đã giúp nơi đây trở thành điểm đến sáng giá của giới lữ hành. Từ một thành phố nhỏ ven biển ở tiểu bang Florida, đến đầu thế kỷ 20, Miami đã chính thức trở thành biểu tượng của nền kinh tế du lịch trên thế giới. Du lịch trở thành thế mạnh mũi nhọn để Miami tạo đà phát triển bứt tốc.

Từ năm 1980, nhờ sự phát triển của du lịch, nhiều ngành kinh tế khác, nổi bật nhất là thương mại, dịch vụ, xây dựng được thúc đẩy theo. Các ngành bừng sáng ở trong và xung quanh đô thị, góp phần tạo nên sức sống sôi động của thành phố biển này. Bên cạnh các công trình độc đáo, khí hậu cận nhiệt đới phù hợp phát triển loại hình du lịch biển, kết hợp vị trí chiến lược và hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ là những điểm nhấn tạo tiềm lực cho Miami.

Nhìn lại tiềm năng đô thị kinh tế biển tại Việt Nam, theo ước tính, quy mô kinh tế biển và vùng ven biển Việt Nam bình quân đạt 47%-48% GDP cả nước. Dữ liệu từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy du lịch biển đảo mang lại 70% doanh thu cho ngành du lịch cả nước trong năm 2022.

Bài toán phát triển đô thị kinh tế tại Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh, chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của hoạt động kinh tế - du lịch biển đang được quan tâm.

Nhìn từ thành công của các dự án đô thị kiểu mẫu trên thế giới, nhiều địa phương giáp biển tại Việt Nam hoàn toàn đủ điều kiện và tiềm lực để phát triển các đại đô thị kinh tế - du lịch mũi nhọn. Trong đó, Phan Thiết nói chung và NovaWorld Phan Thiet nói riêng sở hữu nhiều lợi thế tương đương để xây dựng đô thị hiện đại, đẳng cấp tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Với thời tiết ôn hòa hơn 300 ngày nắng trong năm, Phan Thiết (Bình Thuận) nổi tiếng với những bãi biển đẹp nguyên sơ, khí hậu ôn hòa có thể khai thác du lịch quanh năm. Phan Thiết nằm tại cửa ngõ khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, là một đỉnh của tứ giác vàng du lịch TP.HCM - Đà Lạt - Phan Thiết - Nha Trang được hâm nóng trở lại năm nay.

Thành phố Phan Thiết đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại I đến năm 2025, trung tâm mới phía nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và đô thị du lịch mũi nhọn trong khu vực. Tỉnh Bình Thuận cũng đặt quyết tâm cao để phục hồi ngành du lịch sau thời gian dài tạm lắng, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho du lịch với nhiều kỳ vọng.

Cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện là điều kiện tiên quyết cho sự thành bại của một khu đô thị sầm uất, thu hút dân cư. Với NovaWorld Phan Thiet, vị trí chiến lược nằm gần những dự án hạ tầng nối liền các tỉnh và liên vùng lớn là một lợi thế to lớn. Trong đó, hạ tầng sân bay Phan Thiết đang được thúc đẩy để hoàn thiện cuối năm 2023, bên cạnh sân bay quốc tế Long Thành duy trì tiến độ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025 với công suất hoạt động dự kiến là 25 triệu khách.

Bình Thuận cũng đang đầu tư triển khai và gấp rút hoàn thành các tuyến đường nối cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, tuyến Phan Thiết - Vĩnh Hảo, hay các mạch đường ven biển đan xen. Hình thái tứ giác du lịch giữa Nha Trang - Phan Thiết - Đà Lạt - TP.HCM đang dần hình thành rõ hơn.

Phan Thiết được đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ về hạ tầng, với tầm nhìn dài hạn trở thành điểm đến du lịch tích hợp MICE, wellness, giải trí. Trong đó, NovaWorld Phan Thiet sẽ đóng vai trò trọng yếu của chiến lược phát triển kinh tế du lịch biển sôi động, được kỳ vọng trở thành điểm đến mới hút du khách trong nước và quốc tế.

Tọa lạc mặt tiền đường Lạc Long Quân, NovaWorld Phan Thiet có quy mô 1.000 ha với vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD . Từ khi khởi công xây dựng năm 2019, dự án nhận sự quan tâm lớn bởi vị trí đẹp, thuận tiện di chuyển đến sân bay hay khu vực lân cận nhờ nằm trên cung đường lớn cùng hàng trăm tiện ích đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và kinh doanh cho du khách, nhà đầu tư cả nước.

NovaWorld Phan Thiet tạo ấn tượng bởi hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng và kinh doanh cho du khách bởi vị trí đẹp, thuận tiện di chuyển cùng hệ thống tiện ích nổi bật, điển hình như công viên giải trí Adventure World 25 ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, trung tâm thi đấu Arena 10.000 chỗ ngồi trong nhà, khu phức hợp thể thao, khu vui chơi trong nhà, trung tâm mua sắm, cụm khách sạn tiêu chuẩn quốc tế nổi tiếng, tuyến phố thương mại sầm uất, bệnh viện và trường học.

Sau thời gian ngắn đưa vào vận hành giai đoạn một, dự án nhanh chóng trở thành điểm đến "all - in - one" của du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Tết, cuối tuần. Chỉ tính trong dịp lễ 2/9, NovaWorld Phan Thiet thu hút hơn 20.000 du khách, cao điểm cuối tuần có thể đón chục nghìn khách/ngày đến vui chơi giải trí. Đô thị kinh tế du lịch này đặt mục tiêu đón 5 triệu khách/năm sau khi đưa vào vận hành toàn phần.

Các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa tạo nên thế mạnh ngoại sinh, kết hợp sự đầu tư bài bản giúp NovaWorld Phan Thiet từng bước tiến gần đến mục tiêu khu đô thị tiên phong tại thành phố biển Phan Thiết.

Một hệ sinh thái kinh tế - du lịch biển đang dần hình thành tại khu vực ven biển Phan Thiết, được kỳ vọng trở thành môi trường kinh doanh tiềm năng, nơi sinh sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân và chuyên gia trong - ngoài nước.

Bên cạnh phát triển kinh tế, góp phần an sinh xã hội và phát triển cộng đồng cũng nằm trong mục tiêu bền vững mà Tập đoàn Novaland - nhà phát triển dự án NovaWorld Phan Thiet đặt ra. Song hành cùng mong muốn xây dựng cộng đồng thịnh vượng, trong 3 năm qua, NovaGroup đã tuyển hàng chục nghìn lao động địa phương làm việc tại NovaWorld Phan Thiet, góp phần ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây cũng là lực lượng lao động chủ lực để làm việc, phục vụ khi siêu đô thị kinh tế du lịch NovaWorld Phan Thiet và cụm dự án du lịch, nghỉ dưỡng của NovaGroup tại Bình Thuận đi vào vận hành.

Bên cạnh tạo cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động, NovaWorld Phan Thiet còn tập trung vào việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho nguồn lực địa phương, giúp người dân bản địa có thể an cư, làm giàu trên chính quê hương của mình.

Mặt khác, cùng các tiện ích lưu trú chuẩn quốc tế đã và đang hoàn thiện như Movenpick Resort Phan Thiet, Radission Resort Phan Thiet, Novotel, bệnh viện NovaMedic, trường học Nova College… NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng thu hút làn sóng chuyển dịch lượng lớn chuyên gia, nhân sự chất lượng cao về làm việc, sinh sống, góp phần kiến tạo cộng đồng thịnh vượng.

Sở hữu yếu tố ngoại sinh lẫn tiềm lực nội sinh trong một chiến lược phát triển bền vững, NovaWorld Phan Thiet ngày càng hoàn thiện và tiến đến hình mẫu của một khu đô thị kinh tế du lịch bền vững đầy hấp lực, điểm đến an cư, du lịch nghỉ dưỡng, phát triển kinh doanh lý tưởng trong tương lai gần.