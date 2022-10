Tiềm năng nhà phố Royal House ở Bình Tân

Nằm ngay mặt tiền đường lớn, tiện ích đầy đủ cùng khả năng sở hữu lâu dài, dự án nhà phố Royal House thu hút đông đảo giới đầu tư tại TP.HCM.

Để giải tỏa cơn khát nhà phố cao cấp khu vực trung tâm TP.HCM, Công ty Đất Sao Vàng và Gold Star Land giới thiệu sản phẩm nhà phố Royal House tại 109 đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Nhà phố Royal House

Công ty Đất Sao Vàng và Gold Star Land đều là những đơn vị bất động sản có tiếng trên thị trường. Nhà phố Royal House được xây dựng ngay tại mặt tiền đường ở quận Bình Tân, nằm trong khu kinh tế trọng điểm phía tây nam TP.HCM. Dự án đã được hoàn thiện, đầy đủ cơ sở hạ tầng và đang trong quá trình mở bán.

Dự án Royal House nằm tại mặt tiền đường An Dương Vương.

Royal House sở hữu vị trí đẹp, giao thông thuận lợi, hạ tầng đồng bộ hoàn thiện. Bên cạnh đó, lối kiến trúc tân cổ điển mang đến vẻ đẹp sang trọng trong từng chi tiết, cho cư dân cuộc sống thoải mái cùng cơ hội đầu tư tiềm năng lớn.

Tiềm năng vị trí nhà phố Royal House

Nằm tại mặt tiền đường lộ giới 30 m, nhà phố Royal House tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, mua bán hay mở văn phòng. Ngoài ra, vị trí này còn thuộc cửa ngõ tây nam TP.HCM, là điểm đón cư dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ di chuyển lên TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Gia chủ tại dự án sẽ có cơ hội đầu tư kinh doanh dịch vụ, hoặc mở văn phòng làm việc thuận lợi.

Royal House sở hữu vị trí đắc địa, giao thông thuận lợi.

Từ Royal House, cư dân có thể di chuyển đến trung tâm TP.HCM nhanh chóng thông qua tuyến đường huyết mạch Võ Văn Kiệt. Đồng thời, đây cũng là con đường để cư dân thừa hưởng nhiều tiện ích hiện hữu trong khu vực như trung tâm thương mại, chợ (chợ An Dương Vương, Metro Bình Phú, chợ Bình Tây, Aeon Mall Bình Tân, chợ Lớn); dịch vụ y tế (Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hoa Lâm); hệ thống trường học các cấp quanh khu vực quận Bình Tân; UBND quận Bình Tân, khu đô thị Thủ Thiêm, bến xe Miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất…

Bên cạnh nhà phố Royal House còn là khu dân cư Golden House nằm trên mặt tiền An Dương Vương. Đây cũng là sản phẩm do Công ty Đất Sao Vàng và Gold Star Land phát triển để khách hàng so sánh và lựa chọn. Dự án đã hiện hữu với đầy đủ tiện ích, cơ sở hạ tầng, góp phần giúp Royal House gia tăng giá trị về lâu dài.

Thiết kế nổi bật

Mặt bằng tổng thể nhà phố Royal House được xây dựng theo lối kiến trúc tân cổ điển, mang phong cách châu Âu sang trọng và hiện đại. Nhà có thiết kế thông thoáng, hài hòa với thiên nhiên và bố trí nhiều cửa sổ giúp tăng khả năng đón nắng, gió. Đặc biệt, thiết kế các căn nhà phố tại đây cho phép để xe ôtô trong nhà.

Phong cách tân cổ điển của nhà phố Royal House.

Kết cấu của từng căn trong nhà Phố Royal House gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 2 lầu và 2 sân thượng ở phía trước và sau. Có 2 dạng diện tích để khách hàng lựa chọn là 4,5×11 và 4,5×12. Thiết kế chuẩn cho sự kết hợp giữa sinh sống và kinh doanh lâu dài.

Dự án có 2 lối ra vào riêng biệt, xe hơi có thể di chuyển thuận tiện, cổng dự án có chốt bảo vệ 24/7. Phía bên trong nhà phố còn thiết lập một hệ thống công viên cây xanh và nhiều tiện ích dịch vụ để phục vụ cư dân.

Hiện tại, Royal House tung ra thị trường khoảng 50 căn nhà phố và shophouse với giá bán từ 7,9 tỷ/căn. Tất cả đều trong quá trình mở bán với pháp lý đầy đủ sở hữu lâu dài, có sổ hồng riêng.