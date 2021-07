Tiềm năng đầu tư shophouse, villa ven đô

Shophouse, villa trong một số khu đô thị sinh thái ven đô được ưa chuộng nhờ không gian sống trong lành, đa tiện ích và hạ tầng kết nối đồng bộ.

Dịch bệnh đang làm thay đổi hành vi mua của các nhà đầu tư bất động sản. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường quý II của chuyên trang batdongsan.com.vn, phân khúc đất nhà vườn, nghỉ dưỡng ven đô đang nóng trở lại. Các khu đất có lợi thế về cảnh quan, thiên nhiên khu vực ven Hà Nội được nhiều người quan tâm tìm kiếm thông tin, giá tăng nhẹ 2-7% so với 1-2 tháng trước.

Xu hướng an cư ở đô thị vệ tinh

Theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, làn sóng Covid-19 đang khiến 47% người Việt thay đổi thói quen ăn uống và hướng đến các thực phẩm tốt cho sức khỏe; 60% thay đổi các hoạt động giải trí hạn chế đến nơi đông người; 70% xem xét lại các địa điểm du lịch.

Người dân tránh đến nơi đông người, hạn chế phương tiện công cộng và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Họ ưu tiên du lịch theo hình thức staycation (du lịch tại chỗ), di chuyển bằng phương tiện cá nhân và đến những địa điểm không quá xa nơi ở. Điều này phần nào giúp bất động sản vùng ven dần chiếm ưu thế.

Tận hưởng kỳ nghỉ tại second home trở thành xu hướng trong bối cảnh đại dịch. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng khiến nhiều người mua nhà có xu hướng muốn rời khỏi các khu đô thị khói bụi, ồn ào để an cư ở vùng ven yên tĩnh, tận hưởng bầu không khí trong lành. Đó cũng là lý do các đô thị, khu nghỉ dưỡng ven đô hình thành và ngày càng được nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu second home (ngôi nhà thứ 2) ưa chuộng.

"Ngôi nhà thứ hai không chỉ để nghỉ dưỡng một vài ngày trong năm mà dần đóng vai trò tương đương nơi cư trú hiện tại, giúp chủ nhân chạm đến cuộc sống cân bằng giữa công việc và thụ hưởng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch", Jonathan Miller - chuyên gia bất động sản tại New York, Mỹ nhận định.

Bất động sản tích hợp, shophouse, villa được chú ý

Đáp ứng mong muốn tận hưởng không gian sống như nghỉ dưỡng, các khu đô thị sinh thái ven đô xuất hiện ngày một nhiều. Điều này thúc đẩy các chủ đầu tư xây dựng những dự án đô thị vệ tinh mới quy mô lớn, tích hợp nhiều tiện ích. Trong số đó, TMS Homes Wonder World - dự án sắp ra mắt tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên, cách sân bay Nội Bài 25 phút di chuyển - đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Một góc cảnh quan tại dự án TMS Homes Wonder World. Ảnh phối cảnh.

Với quỹ đất rộng 143 ha, mật độ xây dựng 29,3%, 70% còn lại là diện tích cây xanh, mặt nước và cảnh quan, tiện ích nội khu, TMS Homes Wonder World được kỳ vọng là khu đô thị phức hợp sinh thái - thương mại sôi động ở phía bắc Hà Nội. Dự án cung cấp cho thị trường nhiều dòng sản phẩm như biệt thự, shophouse, villa ven hồ...

Theo đại diện TMS Homes Wonder, dự án đáp ứng tốt các tiêu chuẩn mà người mua đặt ra cho second home hay căn hộ nghỉ dưỡng ven đô chất lượng. Không chỉ mang đến không gian sống trong lành, TMS Homes Wonder còn đầu tư nhiều tiện ích, giúp cư dân chăm sóc sức khỏe hay thỏa mãn nhu cầu vui chơi, mua sắm, học tập... Trong tương lai, nơi đây hứa hẹn trở nên sầm uất, mang lại tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư.