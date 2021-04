Tiềm năng đầu tư dự án biệt thự ven biển Hồ Tràm

Chỉ cách TP.HCM 2 giờ lái xe, dự án biệt thự ven biển Hồ Tràm nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Các dự án nghỉ dưỡng ven biển thường có sức hút với nhà đầu tư nhờ hưởng lợi từ cảnh quan đẹp, hệ thống giao thông đồng bộ và nhu cầu du lịch ngày càng tăng.

Sức hút từ dự án ven biển

Tại thông tin tại hội thảo “Sức hút đô thị biển” vào tháng 10/2020, Việt Nam hiện có 19 khu kinh tế biển với quy mô 47-48% GDP của cả nước. Trong đó, GDP của các hoạt động kinh tế thuần biển chiếm 20-22% tổng GDP cả nước. Năm 2019, nước ta đã đón hơn 18 triệu lượt du khách quốc tế và khoảng 85 triệu lượt khách nội địa. Du lịch đóng góp khoảng 32,8 tỷ USD cho nền kinh tế, tương đương 9,2% GDP.

Trong khi đó, theo thông tin tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, tháng 12/2019, tầng lớp trung lưu Việt Nam được dự đoán có thể chiếm 25% dân số vào năm 2025, tức khoảng 25 triệu người. Tầng lớp này tăng lên kéo theo nhu cầu đầu tư tăng và đa dạng hơn, trong đó xu hướng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng là một lựa chọn sáng.

Tầng lớp trung lưu có nhu cầu chi tiêu cao, chú trọng yếu tố kết hợp chăm sóc sức khoẻ, thẩm mỹ, giải trí và trải nghiệm ẩm thực trong các kỳ nghỉ. Nhiều người trong số này có nhu cầu sở hữu biệt thự ven biển như một căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng và tích lũy tài sản. Bằng chứng là Việt Nam đã vào top 20 thị trường second home mới nổi trên thế giới, theo Telegraph (Anh).

Nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu có nhu cầu sở hữu second home là bất động sản ven biển. Ảnh phối cảnh.

Còn theo báo cáo của Knight Frank, bất động sản hướng thủy trên toàn cầu hiện có giá cao hơn trung bình khoảng 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng xây dựng. Trong đó, bất động sản ven biển có mức chênh lệch giá cao nhất. Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường bất động sản ven biển tại Việt Nam đã đón nhận mức tăng trưởng tốt.

Tiềm năng của dự án Ixora Ho Tram by Fusion

Trong số những địa danh du lịch tại Việt Nam, Hồ Tràm đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi khí hậu ấm áp quanh năm, những bãi biển nguyên sơ, rừng tràm xanh mát. Bên cạnh đó, Hồ Tràm đang được hưởng lợi từ sân bay quốc tế Long Thành cũng như hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện với cao tốc, đường tàu lửa, tuyến đường ven biển, cảng biển.

Cùng với sự phát triển của du lịch, Hồ Tràm ngày càng quy tụ nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô, trong đó có Ixora Ho Tram by Fusion. Từ dự án, du khách chỉ mất 50 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành và chưa đến 2 giờ lái xe từ TP.HCM.

Nếu nhiều dự án trên thị trường vốn chỉ sở hữu các tiện ích cơ bản, Ixora Ho Tram by Fusion lại thừa hưởng hàng loạt tiện ích của quần thể phức hợp nghỉ dưỡng Ho Tram Strip rộng 164 ha.

Dự án liền kề khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort, sân golf The Bluffs, hệ thống nhà hàng, bar, lounge… Du khách ghé nơi đây có thể tận hưởng nhiều tiện ích như như hồ bơi, phòng gym, spa, mua sắm...

Mỗi biệt thự Ixora Ho Tram by Fusion có bờ biển riêng, không khí trong lành, được bàn giao nội thất hoàn thiện. Ảnh phối cảnh.

Một điểm cộng lớn của Ixora Ho Tram by Fusion là bàn giao hoàn thiện với chất lượng chuẩn quốc tế. Điều này giúp dự án trở nên khác biệt trên thị trường, cũng như giúp các chủ nhân tương lai tiết kiệm được thời gian, công sức.

Ngoài những yếu tố kể trên, danh tiếng của chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd. cũng như thương hiệu quản lý và vận hành dự án Fusion Hotels & Resorts cũng được nhà đầu tư quan tâm. Việc Lodgis Hospitality - liên doanh giữaQuỹ Đầu tư vốn cổ phần Warburg Pincus và Công ty quản lý đầu tư Việt Nam VinaCapital - với chiến lược đầu tư dài hạn vào Asian coast development thông qua Ho Tram Project Company Ltd cũng góp phần tăng sức hút của Ixora Ho Tram by Fusion.

Đối với sản phẩm biệt thự ven biển này, khách hàng có thể sử dụng thường trực như ngôi nhà thứ hai, nghỉ dưỡng quanh năm hoặc tham gia chương trình vận hành cho thuê chia sẻ lợi nhuận 70%. Ngoài ra, chủ đầu tư còn dành tặng gói Golf membership của The Bluffs Golf Course - sân golf được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman - cho các chủ nhân biệt thự. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ trao quà là hai xe Mercedes-Benz E200 trị giá gần 5 tỷ cho 2 khách hàng may mắn.