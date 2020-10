Tiềm năng đầu tư đất nền tại Bàu Bàng

Nhờ sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, quy tụ nhiều cụm công nghiệp, đất nền tại Bàu Bàng nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Bàu Bàng đang có những bước chuyển mình lớn khi được phê duyệt nhiều chính sách quy hoạch hạ tầng. Về hệ thống giao thông trong khu vực, Bàu Bàng là một trong những địa phương có vị trí quan trọng của Bình Dương. Có nhiều tuyến đường huyết mạch đi qua khu vực này như quốc lộ 13, quốc lộ 14, tuyến đường Hồ Chí Minh kết nối với đại lộ Bình Dương...

Bên cạnh đó, Bàu Bàng cũng là nơi giao thương liên vùng sầm uất, tiếp giáp với nhiều khu vực trung tâm của Đông Nam Bộ như TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu... cùng các tỉnh lân cận của vùng Tây Nguyên.

Nhiều công trình giao thông trọng điểm góp phần vào kết nối liên vùng như Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cao tốc TP.HCM - Lộc Ninh, cùng tuyến Metro thành phố mới là Bình Dương- Uyên Hưng - Tân Thành.

Song song với phát triển hạ tầng và giao thông khu vực, Bàu Bàng hướng tới mở rộng quy mô công nghiệp và logistics, trở thành một trung tâm công nghiệp mới của Bình Dương. Hiện tại, trên địa bàn huyện có hàng loạt khu công nghiệp được kết nối giữa 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước như Becamex Bình Phước, khu công nghiệp Bàu Bàng, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 3, khu công nghiệp Chơn Thành, khu công nghiệp Cây Trường… Khi các khu công nghiệp mở rộng trong tương lai, nhu cầu mua nhà ở và cho thuê tại đây được dự đoán tăng cao.

Tập trung nhiều dự án hạ tầng đang triển khai, Bàu Bàng được kỳ vọng sở hữu tiềm năng lớn về mặt kinh tế - xã hội - văn hoá. Nhờ vậy, các dự án bất động sản tại đây thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư uy tín. Có thể kể đến Nam An New City - dự án đất nền có sổ đỏ riêng từng nền của Công ty BĐS Tiền Land.

Đại diện Tiền Land đưa ra lời khuyên, khách hàng nên giao dịch với chủ đầu tư hoặc các nhà phân phối uy tín. Cụ thể, khách hàng cần xem xét kỹ pháp lý, nắm rõ tiến độ xây dựng hạ tầng và hạ tầng khu vực để nắm chắc tiềm năng, thì mới có thể tối ưu hóa lợi nhuận một cách bền vững.

Phối cảnh dự án Nam An New City.

Nam An New City được quy hoạch trên tổng diện tích 178.209 m2. Trong đó, diện tích dành cho đất ở là 95.122,6 m2, đất kỹ thuật 6.120 m2, đất giao thông 57.131 m2, đất công cộng 12.131 m2, đất cây xanh 6.270 m2. Dự án có tổng cộng 1.045 nền, diện tích dao động 64-170 m2. Cùng hạ tầng hoàn thiện, đường nội khu tại đây rộng 13-25 m, giúp cư dân di chuyển an toàn và nhanh chóng.

Dự án được quy hoạch bài bản, chỉn chu.

Nam An New City tọa lạc tại mặt tiền đường DX, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Đây là cửa ngõ diễn ra nhiều hoạt động giao thông - giao thương của các khu vực lân cận như Dĩ An, Thuận An, TP.HCM cùng các tỉnh kề cận khác. Cùng với đó, tiện ích khu vực khá hoàn thiện với trung tâm thương mại, chợ, trường học, trung tâm thể thao, trung tâm hành chính...

Với mức giá chỉ vài trăm triệu một nền, Nam An New City được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng đón đầu phân khúc đất nền tại đây. Dự án được ngân hàng hỗ trợ 50% giá trị sản phẩm cùng pháp lý đầy đủ, hứa hẹn là kênh đầu tư tiềm năng.