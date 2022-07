Tiềm năng các ngành thuộc lĩnh vực hospitality khi du lịch phục hồi

Trong giai đoạn thị trường phục hồi, nguồn nhân lực chất lượng cao về du lịch - nhà hàng - khách sạn được kỳ vọng đón đầu làn sóng tăng trưởng.

Dữ liệu từ Google cho thấy đang có sự gia tăng rất nhanh lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trong thời gian từ khi mở cửa lại du lịch quốc tế vào tháng 3.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6, Việt Nam đón 236.600 lượt khách quốc tế, tăng 36,8% so với tháng trước và tăng 3.182,8% so với cùng kỳ 2021. Tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta đón 602.000 lượt khách, tăng 582,2% so với cùng kỳ 2021. 6 tháng đầu năm chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của du lịch nội địa, lượng khách đạt 60,8 triệu lượt. Nhiều trung tâm du lịch kín khách, công suất sử dụng buồng phòng đạt 90-95%.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, ngành du lịch chứng kiến sự thất thoát nguồn nhân lực lớn. Số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy năm 2020, có tới gần 60% số lao động du lịch phải nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng hoặc tạm nghỉ việc. Năm 2021, chỉ có 25% số lao động làm đủ thời gian; 30% phải nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; 35% tạm nghỉ việc; 10% làm việc cầm chừng.

Đào tạo nhân lực “thạo việc sớm” trong lĩnh vực hospitality

Trước thực trạng thiếu hụt nhân lực của ngành du lịch, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) triển khai loạt chương trình đào tạo hướng đến lĩnh vực hospitality. Qua đó, trường hướng đến cung cấp nguồn nhân lực giàu kỹ năng và kinh nghiệm để sớm lấp đầy khoảng trống hiện tại của ngành du lịch.

Nổi bật trong số này là chương trình “Đưa doanh nghiệp đến giảng đường”, nhằm kết nối sinh viên với doanh nghiệp và mở rộng mạng lưới nghề nghiệp. Chương trình giúp sinh viên có thể để lại những dấu ấn đẹp với các doanh nghiệp lớn trong khối ngành du lịch, nhà hàng - khách sạn.

Đặc biệt, chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp cùng thế mạnh đào tạo ngoại ngữ, sinh viên ngành Quản trị khách sạn của SIU sau khi tốt nghiệp được nhiều nhà tuyển dụng chào đón bởi kiến thức tương đương sinh viên quốc tế và giao tiếp thành thạo cả hai ngoại ngữ.

Hệ thống thực hành khách sạn tại SIU - một trong những hệ thống thực hành hiện đại, tiêu chuẩn để sinh viên thực tập ngay tại trường.

Sau thời gian tìm hiểu về ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn tại SIU, Bùi Quốc Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Huỳnh Tấn Phát, Bến Tre) chia sẻ: “SIU là một ngôi trường khá đặc biệt, càng tìm hiểu thì mình càng bị lôi cuốn vào những câu chuyện và giá trị mà ngôi trường này mang lại. Điều ấn tượng của mình về SIU là môi trường quốc tế để rèn luyện tiếng Anh miễn phí”.

Sinh viên SIU được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế tại khách sạn 6 sao hàng đầu như The Reverie Saigon.

Thích ứng cùng nhân lực chuyển đổi số ngành du lịch

Theo các chuyên gia, làn sóng chuyển đổi số sẽ quyết định thành công của các doanh nghiệp du lịch khách sạn trong giai đoạn bình thường mới. Nếu trước kia, mọi người chọn địa điểm du lịch trên tiêu chí sạch đẹp và giá cả hợp lý, còn giờ đây yếu tố đặt lên hàng đầu là an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh. Dần dần du lịch không chạm trở thành xu hướng tất yếu, từ quá trình làm thủ tục cho đến thanh toán đều thông qua các thiết bị điện tử.

Công nghệ thực tế ảo cũng dần được áp dụng rộng rãi tại các điểm du lịch, khách sạn bằng những thước phim dàn dựng công phu, giúp khách hàng hình dung rõ hơn trước khi đến. Do đó, nhân lực trong ngành du lịch buộc phải bắt nhịp xu hướng chuyển đối số, sử dụng nền tảng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng.

Kiến thức về công nghệ số, thiết kế được trang bị cho sinh viên tại SIU là điểm cộng lớn trong mắt nhà tuyển dụng.

Có thể thấy trong bối cảnh bình thường mới, chuyển đổi số là một điều cần thiết của ngành du lịch. Trong những năm qua, không chỉ đầu tư cập nhật chương trình đào tạo, SIU còn đẩy mạnh chuyển đổi số vào tất cả ngành đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức công nghệ, làm việc và thao tác thuần thục trên các phần mềm quản lý số và có khả năng thích ứng cao với thời cuộc.