Tiêm kích MiG-29 Ba Lan vô tình bắn máy bay đồng đội

Phi công lái tiêm kích MiG-29 đã vô tình bắn vào máy bay đồng đội trong cuộc tập trận gây thiệt hại đáng kể, nhưng rất may không có thương vong xảy ra.

Sự cố hy hữu xảy ra trong cuộc tập trận của không quân Ba Lan ở Nadarzyce ngày 14/5. Phi công lái tiêm kích MiG-29 đã vô tình khai hỏa khẩu pháo 30 mm bắn vào máy bay đồng đội là một chiếc MiG-29 khác, tờ Onet dẫn lời một số quan chức quân đội Ba Lan cho biết.

Sự cố khiến chiếc MiG-29 bị thủng phần thân, hỏng cấu trúc khung. Rất may loạt đạn đã không bắn trúng buồng lái, nếu không thảm họa có thể đã xảy ra. Một trong các phi công giải thích rằng viên đạn cỡ nòng 30 mm bắn trúng buồng lái có thể khiến phi công thiệt mạng.

May mắn chiếc MiG-29 bị trúng đạn đã hạ cánh an toàn. Những vết thủng trên thân và cấu trúc khung do đạn bắn đã được sửa chữa. Chiếc MiG-29 gặp nạn đang được sửa chữa tại nhà máy hàng không WZL-2.

Hai tiêm kích MiG-29 của Ba Lan trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Defence24.

Tướng Tomasz Drewniak - cựu thanh tra lực lượng không quân - cho biết không rõ điều kiện thời tiết hôm tập trận thế nào, nhưng chắc chắn có vấn đề trong quá trình đào tạo phi công và cách áp dụng các quy tắc an toàn.

Ông Drewniak nhận định một trong hai phi công lái MiG-29 đã cơ động sai trong quá trình diễn tập không chiến. Phi công còn lại đã khai hỏa vội vàng mà không tuân thủ các quy tắc an toàn trong chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận rằng Ủy ban Điều tra Tai nạn Hàng không nhà nước đang điều tra vụ việc.

MiG-29 là dòng tiêm kích đa năng do Liên Xô cũ sản xuất. Không quân Ba Lan đang vận hành khoảng 28 chiếc MiG-29, khoảng 14 chiếc đã được nâng cấp và trang bị lại theo tiêu chuẩn NATO.