Tiêm filler sắp lỗi thời

Nhiều người đã từ bỏ việc tiêm filler và cố gắng làm tan các chất thẩm mỹ mà họ từng tốn kém chi phí lớn để giúp khuôn mặt căng bóng, tràn đầy.

Tiêm filler là phương pháp làm đẹp phổ biến, được nhiều người nổi tiếng áp dụng. Ảnh minh họa: Cosmopolitan.

Tiêm filler cho mặt là phương pháp được nhiều tín đồ làm đẹp sử dụng để giúp cho môi, má, nếp gấp mũi trở nên đầy đặn và căng mịn hơn. Tuy nhiên, theo Allure, nhiều người từng sử dụng phương pháp này lại đang tìm cách làm tan chất filler.

Báo cáo năm 2022 của Học viện Phẫu thuật tạo hình và Tái tạo khuôn mặt (Mỹ) cho thấy chất làm đầy vẫn là một trong ba quy trình xâm lấn tối thiểu phổ biến nhất.

Tuy nhiên, số người tham gia khảo sát cho biết số lần họ thực hiện phương pháp này đã giảm 14% so với năm 2021. Thêm đó, báo cáo của Hiệp hội thẩm mỹ (Mỹ) cũng ghi nhận tỷ lệ các ca làm tan chất filler đã tăng đột biến 57% từ năm 2020-2021.

Lạm dụng filler có thể phá hủy những nét đặc trưng trên khuôn mặt. Ảnh minh họa: Anna Shvets/Pexels.

Lạm dụng

Lạm dụng chất filler có thể ảnh hưởng tới các bộ phận được tiêm và cả kết cấu của khuôn mặt.

Cụ thể, da của người tiêm trông căng nhưng không chắc, mịn. Các bộ phận và vùng chuyển tiếp không rõ ràng, ví dụ như da ở thái dương tràn xuống má và rãnh nước mắt.

Môi - khu vực bị lạm dụng chất filler nhất - thường căng, xệ và không có hình dạng cụ thể do chất làm đầy vượt qua các đường viền và dịch chuyển ra khỏi vị trí tiêm ban đầu.

Theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Ben Talei (Beverly Hills, Mỹ), lượng gel dư thừa ảnh hưởng đến cơ của môi sẽ khiến bộ phận này không thể uốn cong như bình thường. Cuối cùng, hậu quả là môi sẽ bị xệ và dài ra, làm lộ răng và gây khó khăn khi nói chuyện.

Theo bác sĩ Talei, một triệu chứng khác là màu thâm trắng ở môi hoặc quầng màu xám, vàng hoặc xanh lam dưới mắt. Vết đổi màu này là do axit hyaluronic cản trở sự phản xạ của ánh sáng.

Filler không có tác dụng nâng các mô bị chảy xệ. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Nguyên nhân

Lý giải cho tình trạng nhiều người phải đi làm tan chất filler do lạm dụng, bác sĩ thẩm mỹ Lara Devgan (New York, Mỹ) cho biết việc các cơ sở thẩm mỹ tư vấn sai chính là thủ phạm chính.

Ngoài ra, nguyên nhân còn đến từ khách hàng. Họ thường cảm thấy hài lòng tức thì sau những hiệu quả của lần tiêm đầu. Điều này dần dần dẫn đến việc lạm dụng chất filler.

Trong một vài trường hợp, filler được sử dụng sai mục đích cũng có thể dẫn đến tình trạng trên. Hầu hết bác sĩ đều nhấn mạnh rằng không thể nâng các mô bị chảy xệ bằng cách tiêm axit hyaluronic. Filler cũng không thể giúp định hình khuôn mặt theo các nét không tự nhiên.

Thêm đó, tình trạng lạm dụng còn được thúc đẩy bởi "tâm lý ống tiêm". Nhiều phòng khám hiện nay áp dụng cách tính phí theo số lượng ống tiêm. Vì chi phí có thể lên tới 1.000 USD /ống, mọi người muốn tận dụng tối đa bằng cách tiêm phần còn thừa vào các bộ phận khác trên khuôn mặt.

Không chỉ tiêm filler nhiều hơn mức cần thiết, nhiều người còn đặt lịch tiêm lại sớm vì cho rằng tác dụng của chất sẽ hết sau 6 tháng. Các thí nghiệm lâm sàng cho thấy filler sẽ tan sau khoảng 6-24 tháng, nhưng thời lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào sản phẩm và cơ địa bệnh nhân.

Thậm chí, các nghiên cứu MRI gần đây cho thấy chất làm đầy tồn tại lâu hơn nhiều so với quảng cáo. Theo bác sĩ Talei, chất filler ở một số vùng trên khuôn mặt có thể tồn tại đến 10 năm.

Hơn nữa, việc trang điểm quá thường xuyên có thể dần khiến mọi người xa rời diện mạo ban đầu và không ngừng cố gắng cải thiện vẻ ngoài. Những người tiêm filler cũng thế. Dù khuôn mặt có một chút biến dạng, họ vẫn tiếp tục tiêm mà không nhận ra vấn đề gì.

Nhiều người phải đi làm tan filler sau khi lạm dụng liệu pháp này. Ảnh minh họa: Tapanata Ahha/Pexels.

Làm tan filler

Các bác sĩ thấy rằng một số bệnh nhân đang giảm thiểu vai trò của chất làm đầy trong chế độ điều trị, áp dụng các phương pháp tự nhiên nhiều hơn và nghiêng về việc sử dụng các thiết bị làm săn chắc.

Có những người đã loại bỏ axit hyaluronic và cố gắng làm tan các loại filler mà họ từng phải trả một chi phí lớn.

Vì vậy, để không lạm dụng phương pháp này, bạn nên tìm hiểu và chọn chuyên gia thẩm mỹ một cách khôn ngoan.

Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng "less is more" (càng ít càng tốt). Nếu bạn bị giảm mỡ hoặc xói mòn xương, nhiều ống tiêm filler có thể mang lại hiệu quả tức thì. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, điều quan trọng là sử dụng càng ít chất làm đầy càng tốt và tiêm vào đúng vị trí.