Tiệm cà phê bị tạt sơn vì chủ quán nợ 700 triệu

Hiếu và Nam Anh nhiều lần tạt sơn và chất bẩn vào cửa quán cà phê để uy hiếp, ép chủ quán trả nợ 700 triệu đồng.

Ngày 20/11, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang làm rõ hành vi của Đỗ Chí Hiếu (39 tuổi) và Quách Nam Anh (26 tuổi, cùng trú quận Hoàn Kiếm) về việc hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, nhà chức trách xem xét xử lý hành vi của một số người liên quan.

Theo điều tra, năm 2017, ông L.T.L. (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) quen và cho anh Đ.V.T. (quận Hà Đông) vay 700 triệu đồng.

Sau nhiều năm đòi nợ bất thành, trung tuần tháng 9, ông L. nhờ Hiếu đòi giúp khoản tiền này, hứa trả công bằng một phần tài sản đòi được.

Đỗ Chí Hiếu (trái) và Quách Nam Anh. Ảnh: Công an cung cấp.

Khuya 10/11, sau khi mua 3 hộp sơn, Hiếu nói với Nam Anh chở đến tạt vào cửa quán cà phê của anh T. ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông. 3 ngày sau, 2 người trên tiếp tục "khủng bố" bằng chất bẩn để ép chủ quán trả nợ.

Đến ngày 14/11, Hiếu và Nam Anh bị lực lượng thuộc Công an phường Phú Lãm mật phục, bắt giữ. Hai thanh niên thừa nhận giúp ông L. đòi nợ thuê bằng thủ đoạn trên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo đối với các vụ việc liên quan nhóm đòi nợ thuê bằng thủ đoạn tạt chất bẩn nhằm "khủng bố tinh thần", công an có đủ căn cứ xử lý mà không cần yếu tố cấu thành thiệt hại vật chất. Do đó, người dân nên giữ nguyên hiện trường, trình báo ngay cho công an sở tại để phối hợp giải quyết.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, người bị kết án hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc dưới mức này nhưng tái phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù lên đến 10 năm.