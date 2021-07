Tiêm 2 mũi vaccine, mỹ nhân 007 vẫn mắc Covid-19

Lea Seydoux, minh tinh của loạt phim "James Bond", mắc Covid-19 dù đã tiêm vaccine đầy đủ. Nữ diễn viên nhiều khả năng không thể góp mặt ở LHP Cannes lần thứ 74.

Variety đưa tin nữ diễn viên người Pháp Lea Seydoux là ngôi sao của LHP Cannes lần thứ 74 khi góp mặt ở bốn phim trình chiếu trong khuôn khổ sự kiện. Ba trong số này là tác phẩm tham gia tranh giải.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay minh tinh có thể phải hủy bỏ chuyến đi tới miền Nam nước Pháp sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Seydoux vẫn chưa tới Cannes vì đang bận ghi hình cho một bộ phim mới. Nhiều khả năng nữ diễn viên đã mắc Covid-19 trên trường quay. Nguồn tin thân cận với Lea Seydoux cho biết cô hầu như không có triệu chứng và đã tự cách ly được khoảng một tuần tại nhà riêng ở Paris.

Lea Seydoux là bóng hồng sánh vai bên James Bond của 007 qua các phần phim Spectre (2014) và No Time to Die (2021). Ảnh: MGM.

Người đại diện của Seydoux xác nhận cô mắc Covid-19 dù đã được tiêm vaccine đầy đủ (2 mũi). Nữ diễn viên phải tiếp tục tự cách ly cho tới khi bác sĩ xác nhận cô đáp ứng đủ điều kiện an toàn để di chuyển tới Cannes và tham gia các sự kiện của liên hoan phim.

Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính, nữ diễn viên có thể kịp tới LHP Cannes để tham gia sự kiện công chiếu bộ phim The French Dispatch tối 12/7.

Hai tác phẩm khác có sự góp mặt của Seydoux cũng tham gia tranh giải gồm The Story of My Wife của đạo diễn Ildiko Enyedi và France của Bruno Dumont. Seydoux cũng góp mặt trong bộ phim Deception của Arnaud Desplechin.

Năm 2013, Lea Seydoux nhận giải Cành cọ vàng cho vai nữ chính trong bộ phim Blue is the Warmest Color. Nhận giải cùng cô là đạo diễn Abdellatif Kechiche và bạn diễn Adèle Exarchopoulos.

Chia sẻ với Variety ngày 9/7, tổng thư ký LHP Cannes Francois Desrousseaux cho hay không có ổ dịch Covid-19 được phát hiện trong bốn ngày diễn ra sự kiện. Trung bình, mỗi ngày bộ phận xét nghiệm của LHP phim ghi nhận ba ca dương tính trên tổng số hàng nghìn người tham dự. Ban tổ chức đã chuẩn bị khu vực xét nghiệm nhanh Covid-19 rộng 300 m2 liền kề địa điểm tổ chức liên hoan phim.

Các trường hợp mắc Covid-19 mới đều nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời. Bên cạnh đó, quy định về tần suất xét nghiệm đối với nhân viên của LHP cũng được thay đổi. Họ sẽ được xét nghiệm Covid-19 hai ngày một lần thay vì năm ngày một lần như trước. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với những người đã được tiêm chủng đầy đủ.