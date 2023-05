Tiệc tùng thâu đêm, tranh cãi và sự kỳ quặc ở Liên hoan phim Cannes

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16/5 đến 27/5. Trong thời gian này, hàng loạt bữa tiệc xa xỉ trên du thuyền và cạnh các bờ biển được tổ chức.

Cuối cùng Jo-Ann Titmarsh cũng cất gọn chiếc trench coat và đống quần áo mùa đông để đón những cơn gió biển mùa hè. Phóng viên mảng phim của Standard sắm cặp mắt kính to bản rồi nhanh chóng đáp chuyến bay đến vùng duyên hải nước Pháp - nơi đang diễn ra Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, sự kiện phim lớn, hấp dẫn và quyến rũ hàng đầu thế giới.

Đại lộ Croisette sầm uất đón rất nhiều phóng viên như Titmarsh. Họ đổ xô đến để tác nghiệp, đồng thời cũng là dịp để tận hưởng mùa lễ hội tưng bừng.

Những bữa tiệc hoành tráng

Liên hoan phim Cannes tự tách mình thành thế giới riêng, và dưới bàn tay nhào nặn của Thierry Frémaux - đại diện cấp cao của liên hoan - sự kiện được pha trộn sôi nổi bằng nhiều yếu tố, không đơn thuần chỉ là buổi công chiếu vài bộ phim.

Những năm trước, đám đông có dịp thưởng thức cảnh tượng đoàn làm phim The Expendables 3 khuấy đảo con phố yên bình khi dùng hẳn xe tăng làm phương tiện di chuyển tới họp báo. Mới năm ngoái, đội bay biểu diễn Patrouille de France của Không quân Pháp bay lượn trên cao, phun lên bầu trời những vệt khói màu đỏ, trắng và xanh lam để mừng Tom Cruise tới ra mắt phim Top Gun: Maverick.

Theo Standard, bom tấn làm hài lòng số đông năm nay là Indiana Jones and the Dial of Destiny của James Mangold, với dàn diễn viên xuất sắc Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas và Mads Mikkelsen. Hầu hết họ có khả năng xuất hiện trên thảm đỏ, nhưng không ai chắc chắn điều gì sắp xảy ra ở buổi ra mắt đó.

"Disney sẽ mở tiệc linh đình để mừng công chiếu Indiana Jones. Thông thường, họ tổ chức tiệc trên bãi biển Carlton với các hoạt động chụp ảnh và bắn pháo hoa rực rỡ dưới ánh trăng", tờ báo cho hay.

Bên cạnh sự kiện ra mắt phim, những bữa tiệc sang chảnh sẽ được tổ chức xuyên suốt mùa lễ hội. Ảnh: Deadline.

Bữa tiệc nóng bỏng khác sẽ xuất hiện ở Asteroid City - bộ phim quy tụ hàng loạt diễn viên hạng A, trong đó có minh tinh Scarlett Johansson và Margot Robbie, với những màn khiêu vũ đến nửa đêm trên bãi biển đầy cát trắng.

Bên cạnh đó, chương trình bên lề Director's fortnight thuộc khuôn khổ liên hoan phim sẽ thu hút danh sách dài khách mời chất lượng. Hồi năm ngoái, người ta thấy Julianne Moore và Jesse Eisenberg đứng nhún nhảy trên quầy bar sau buổi chiếu When You Complete Saving the World.

Ít hoành tráng hơn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn là bữa trưa dành cho các nhà phê bình do chính quyền Cannes tổ chức. Trong không gian sang trọng của những tòa nhà cao nhất thị trấn, với tầm nhìn bao quát bến du thuyền, bữa trưa ngoài trời này có quy mô tương tự một lễ cưới. Các vị khách được chào đón bởi những phụ nữ cầm hoa trong trang phục truyền thống và dùng bữa trong lúc các nghệ sĩ địa phương chơi nhạc.

Năm nay, nền tảng phát trực tuyến Mubi là một trong nhiều công ty chi hàng triệu USD tổ chức dạ hội và tiệc mỗi đêm ở khách sạn, du thuyền. Các con phố bên ngoài địa điểm diễn ra liên hoan chật ních người. Hầu hết họ đều mặc trang phục lộng lẫy từ 8h30 đến đêm.

Tranh cãi

Tất nhiên, Cannes sẽ chẳng phải là chính nó nếu thiếu đi chút kịch tính. Không năm nào liên hoan phim không thu hút sự chú ý của truyền thông bởi hàng loạt tranh cãi.

Trong khi Hollywood đang đau đầu đối phó với hậu quả từ phong trào #MeToo và vụ đình công của 11.500 biên kịch, Cannes chào đón những đạo diễn quấy rối tình dục Woody Allen và Roman Polanski tới đại lộ Croisette. Đảm nhận vai trò khai mạc năm nay, Jeanne du Barry - tác phẩm có Johnny Depp đóng chính - vấp tranh cãi. Nhóm người ủng hộ Amber Heard cho rằng Depp không phù hợp là gương mặt đại diện cho phim mở màn.

Tranh cãi còn xoay quanh việc Maïwenn, đạo diễn của Jeanne du Barry, nộp đơn khiếu nại về hành vi bạo lực của tổng biên tập trang tin tức Pháp Médiapart.

Đạo diễn Maïwenn trò chuyện với Johnny Depp trên thảm đỏ ngày khai mạc. Ảnh: Hindustan Times.

Mặc dù có 7 phụ nữ tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay - kỷ lục của Cannes - đây vẫn là con số chẳng đáng kể, không cân bằng được tỷ lệ 50-50 giữa đạo diễn nam và nữ. Điều này chứng tỏ liên hoan phim vẫn dứt khoát từ chối khái niệm bình đẳng giới.

Một trong 7 nữ đạo diễn đó là Catherine Corsini. Theo Hollywood Reporter, vận xui đã xảy ra với bộ phim Le Retour của cô trước một tháng diễn ra sự kiện chính. Ban tổ chức quyết định loại Le Retour khỏi danh sách vì có cảnh quan hệ tình dục liên quan đến nữ nhân vật 15 tuổi mà không có sự đồng ý của Commission des Enfants du Spectacle (tạm dịch: Ủy ban về trẻ em tham gia hoạt động giải trí).

Giải thưởng kỳ quặc

Bên cạnh các buổi chiếu nghiêm túc, giải thưởng xứng đáng dành cho phim thắng cuộc, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes còn tạo ra một số giải nhỏ bị nhận xét kỳ quặc, chẳng hạn Palm Dog Award được trao tặng cho diễn viên là chó.

Năm 2019, con chó Brandy trong phim Once Upon A Time in Hollywood thắng giải này. Thay mặt Brandy nhận giải, đạo diễn Quentin Tarantino phát biểu: "Tôi gửi lời cảm ơn tới các giám khảo. Tôi rất mừng vì chắc chắn không trắng tay tại liên hoan lần này. Brandy là diễn viên tuyệt vời. Hãy để ý đến biểu cảm khuôn mặt của cô ấy. Brandy đã khiến cả đoàn phim khâm phục với khả năng diễn xuất".

Brandy vào vai thú cưng của nhân vật Cliff Booth (Brad Pitt đóng). Ảnh: Us Magazine.

Bruno, chú chó poodle được xướng tên nhận vòng cổ bằng da khắc chữ "Palm Dog" cho diễn xuất trong bộ phim The Meyerowitz Stories, năm 2017. Nhưng vì Bruno không đến Cannes, chú chó bản địa Cosmo đã "thay mặt" nhận giúp giải thưởng.

Sắp tới đây, cái tên tiếp theo nhận giải này từ Britney, chú chó xù đóng vai chính trong bộ phim War Pony (2022), sẽ lộ diện.

Theo Standard, Palm Dog là giải thưởng phụ thường niên, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes, được khởi xướng từ năm 2002, do các nhà phê bình điện ảnh quốc tế trao tặng cho các con chó, hoặc đàn chó có màn thể hiện tốt trong những tác phẩm. Tên giải là cách chơi chữ so với giải Cành cọ Vàng (Palme d'Or) - giải quan trọng nhất ở liên hoan.