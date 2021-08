Tiệc tùng hậu Covid-19, nhiều người trẻ Anh lạm dụng ma túy

2 thanh niên tử vong, nhiều người trẻ khác nhập viện do sử dụng ma túy khi tiệc tùng tại hộp đêm ở Anh sau khi xứ sở sương mù gỡ bỏ hầu hết lệnh hạn chế phòng Covid-19, theo VICE.

Vài ngày trước, một chàng trai 21 tuổi đã chết, 2 người khác được đưa đi cấp cứu sau khi đi chơi ở câu lạc bộ đêm The Cause (London, Anh). Ở Bristol, một người thiệt mạng, 20 bạn trẻ khác nhập viện.

Lực lượng chức năng đưa ra khả năng các vụ việc trên có thể liên quan tới thuốc lắc hiệu lực cao đang được bán và tiêu thụ phổ biến tại xứ sở sương mù. Họ vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để điều tra về các vụ việc xảy ra hồi cuối tuần trước. Chúng tôi hoàn toàn bàng hoàng, xin chia sẻ nỗi đau với gia đình và bạn bè của thanh niên 21 tuổi kia", người phát ngôn từ hộp đêm The Cause nói.

Hơn 850.000 thanh niên 18 tuổi ở Anh lần đầu tiệc tùng tại hộp đêm sau khi xứ sở sương mù gỡ bỏ hầu hết lệnh hạn chế phòng dịch, kéo theo một số trường hợp tử vong hoặc nhập viện vì ma túy. Ảnh: BBC.

Khi nước Anh gỡ bỏ hầu hết lệnh hạn chế phòng dịch vào ngày 19/7, các hộp đêm, quán bar lần đầu mở cửa trở lại sau gần 1,5 năm "đóng băng".

Với hàng nghìn thanh niên Anh quốc mới bước sang tuổi 18 trong thời gian phong tỏa, đây là lần đầu họ được tới các tụ điểm giải trí đêm một cách hợp pháp.

Trước tình trạng lượng người trẻ tử vong vì sử dụng ma túy ngày càng tăng, nhiều tổ chức xã hội về phòng chống tác hại ma túy đang lên tiếng, yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

"Chúng tôi có thể làm tốt hơn thế. Một số hộp đêm, quán bar đang tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định, có biện pháp quản lý phù hợp, nhưng một số nơi khác thì không", Fiona Measham, Giám đốc tổ chức cộng đồng The Loop, trả lời VICE.

Bà dự đoán rằng số trường hợp nhập viện, thậm chí tử vong liên quan tới ma túy tại các quán bar, hộp đêm ở Anh có thể gia tăng sau "Ngày Tự do". Giám đốc The Loop nói thêm các trang mạng xã hội còn xóa bỏ thông tin về tác hại ma túy do các tổ chức xã hội đăng tải vì "vi phạm nguyên tắc".

"Tôi hy vọng rằng dự đoán này không đúng. Tôi thất vọng khi các công ty truyền thông xóa bỏ thông điệp, chặn các tổ chức sức khỏe cộng đồng tuyên truyền về tác hại của ma túy, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như thế này", bà Measham nói.

Michael Kill, Giám đốc điều hành Hiệp hội các ngành công nghiệp đời sống đêm, nói với VICE rằng việc nới lỏng hạn chế phòng dịch ở Anh đã tạo ra một "công thức cho thảm họa".

"Thật đau buồn khi chứng kiến người trẻ qua đời do sử dụng ma túy. Ngành công nghiệp của chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra môi trường an toàn, thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn ma túy khác nhau. Các chủ kinh doanh, nhân viên rất đau buồn trước vụ việc này", ông nói.

Michael Kill nhấn mạnh việc hơn 850.000 thanh niên mới 18 tuổi, ít trải nghiệm sống do ở nhà tránh dịch quá lâu thỏa sức tiệc tùng sau "Ngày Tự do" gây áp lực lớn lên nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực đời sống đêm.

"Chúng tôi đang đối mặt với một vấn đề nan giải, cần nhiều giải pháp để thu hút, giáo dục giới trẻ về tác hại của ma túy", ông nói với VICE.