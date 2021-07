Tiệc sinh nhật ở bể bơi của Selena Gomez

Nữ ca sĩ cảm thấy biết ơn vì luôn có bạn bè bên cạnh trong sinh nhật và những dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Tròn 29 tuổi vào ngày 22/7, Selena Gomez đã tổ chức tiệc nướng BBQ và vui đùa trên bể bơi ở nhà riêng. Theo E!News, nhân vật chính diện bộ váy hoa sặc sỡ trong ngày vui này.

Buổi tiệc được trang trí bằng dòng chữ "Happy Birthday" và nhiều bóng bay. Nhóm bạn thân là nữ của Gomez, bao gồm Zoe Brinneke, Theresa Marie Mingue, ca sĩ Haven và Paige Reed, lần lượt đăng ảnh "check-in", đồng thời gửi lời chúc ngọt ngào đến nữ ca sĩ.

Một người bạn kể với nguồn tin: "Trong tiệc, Selena liên tục nói với bạn bè rằng cô ấy rất hạnh phúc và biết ơn họ nhiều như thế nào. Selena thực sự cảm kích vì có họ ở bên".

Selena Gomez thay hai bộ trang phục trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Instagram.

Tờ Daily Mail cho biết ca sĩ Lose You To Love Me đã thuê cầu trượt lớn để phục vụ cho những cô bạn. Sau khi ăn uống, chụp ảnh và nghỉ ngơi, họ thay bikini để thả mình từ cầu trượt xuống hồ bơi.

Trước đó, trên Instagram, Gomez đăng ảnh cùng chú chó Daisy nhân kỷ niệm tuổi mới. Cô bày tỏ: "Cảm ơn tất cả tình yêu của các bạn dành cho tôi. Các bạn luôn tuyệt vời nhất!".

Cũng thông qua đây, cựu ngôi sao Disney kêu gọi mọi người quyên góp cho quỹ Rare Impact Fund, nhằm mục đích giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Selena Gomez mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Ảnh: Instagram.

Selena Gomez đang tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của giai đoạn U30. Với tuổi 29, cô đã gặt hái thành công nhất định và trở thành hình mẫu yêu thích của giới trẻ.

Tạp chí Grazia cho biết Gomez đang tập trung vào kinh doanh mỹ phẩm. Sau Mỹ và châu Âu, cô nhắm đến thị trường Australia. Thương hiệu làm đẹp Rare Beauty của Gomez chỉ mới ra mắt từ tháng 9/2020, song doanh thu của nó đã ăn đứt nhiều đối thủ lâu năm.