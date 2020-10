Tiệc sinh nhật khiến 37 người nhiễm Covid-19 ở Mỹ

Bữa tiệc tổ chức tại một nhà hàng sang trọng đã khiến 37 người nhiễm Covid-19 và 270 người khác có nguy cơ lây bệnh buộc phải cách ly y tế.

Gói tiệc "Diamond Sweet 16" ở Miller Place Inn, một nhà hàng sang trọng tại Long Island (Mỹ), nổi tiếng với các món ăn bằng thực phẩm nguyên chất và quầy bar tự phục vụ.

Tuy nhiên, khách hàng hiện không thể đặt chỗ vì nhà hàng đã bị đóng cửa do tổ chức bữa tiệc "siêu lây nhiễm" Covid-19 vào tháng trước, New York Times đưa tin.

Các quan chức địa phương cho biết bữa tiệc tại nhà hàng Miller Place Inn đã khiến 37 người nhiễm virus và 270 người khác có nguy cơ lây bệnh buộc phải cách ly y tế.

Nhà hàng Miller Place Inn đóng cửa sau khi vi phạm quy tắc phòng chống dịch.

Hơn 80 người đã tham dự bữa tiệc vào ngày 25/9. Điều này vi phạm quy tắc cấm tụ tập quá 50 người nhằm phòng chống dịch bệnh do Thống đốc New York Andrew M. Cuomo đưa ra.

Ông Cuomo cho biết bữa tiệc sinh nhật được lên kế hoạch từ trước đã biến thành một sự kiện "siêu lây lan" Covid-19.

“Họ gọi đó là bữa tiệc ngọt ngào. Nhưng thực tế nó không ngọt ngào như vậy. Hàng chục người tham dự tiệc đã phát bệnh. Nó cho thấy cách virus lây lan ở một sự kiện đông người như thế nào”.

Bữa tiệc ở Miller Place Inn là cuộc tụ họp lớn thứ hai đã phớt lờ quy định chống dịch của thành phố tại hạt Suffolk.

Vào tháng 7, tiểu bang đã mở cuộc điều tra sau khi hơn 2.150 người tham dự một buổi hòa nhạc từ thiện ở Hamptons. Bộ đôi DJ The Chainsmokers và giám đốc điều hành của Goldman Sachs cũng góp mặt tại sự kiện này.

Quan chức địa phương cho biết đơn vị quảng bá buổi hòa nhạc, In the Know Experiences và chủ sở hữu của Miller Place Inn, sẽ bị phạt lần lượt 20.000 USD và 12.000 USD vì vi phạm các quy định và làm tăng nguy cơ lây lan virus.

Sự kiện âm nhạc ở Hamptons có hơn 2.150 người tham gia.

Donna và Christopher Regina, chủ sở hữu nhà hàng Miller Place Inn cùng các thành viên trong gia đình, đã từ chối bình luận về vụ việc.

Trang web của nhà hàng cho biết đây là "địa điểm tổ chức đám cưới tốt nhất ở Long Island". Gói "Diamond Sweet 16" được giới thiệu là lựa chọn hoàn hảo cho một cô gái bước sang tuổi 16 hoặc tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày cưới.

“Hãy để chúng tôi khiến ngày đặc biệt của bạn trở nên khó quên”, nhà hàng quảng cáo.

Luật sư của nhà Regina, Anthony P. Gallo, cho biết gia đình này đã chi khoảng 10.000 USD cho nhiều biện pháp phòng dịch để bảo vệ khách hàng.

“Họ luôn kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật và chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề gì”, ông Gallo nói.

Tuy nhiên, Steven Bellone, người đứng đầu hạt Suffolk, cho biết Bộ Tiêu dùng trước đó đã gửi các cảnh báo bằng văn bản cho chủ nhà hàng, trong đó có quy định giới hạn các sự kiện trên 50 người của tiểu bang.

Sau bữa tiệc, ông Bellone cho biết virus đã lan truyền khắp quận khiến một trường học phải đóng cửa và một số học sinh, giáo viên ở 34 trường khác phải cách ly.

Ông Bellone cho biết đây là đợt bùng phát virus lớn đầu tiên của hạt Suffolk kể từ mùa xuân. Và nếu không có sự hỗ trợ nhanh chóng của Sở Y tế quận, "sự lây lan trong cộng đồng sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát".

Đối với buổi hòa nhạc ở Hamptons, các nhà tổ chức đã giới thiệu đó là một “trải nghiệm âm nhạc trong xe”. Khách hàng được cho sẽ ngồi trong ôtô của họ để xem các nghệ sĩ biểu diễn nhằm tạo "môi trường an toàn và được kiểm soát".

Tuy nhiên, đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy đám đông đứng rất gần nhau. Một số người còn không đeo khẩu trang.