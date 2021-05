Thuyền viên đánh cắp sà lan 200 tấn

Người gây ra vụ trộm bị cảnh sát bắt giữ khi gạ bán sà lan cho một doanh nghiệp ở Sóc Trăng.

Sáng 6/5, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Hoàng (55 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) về tội Trộm cắp tài sản.

Đặng Văn Hoàng. Ảnh: Hoàng Thân.

Ngày 13/4, cơ quan điều tra nhận được tin báo về vụ mất trộm sà lan tải trọng 210 tấn khi neo đậu ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cảnh sát hình sự sau đó phát hiện phương tiện này di chuyển đến huyện Bình Tân.

Ngày 15/4, cảnh sát phát hiện ông Hoàng gạ bán chiếc sà lan này cho một doanh nghiệp. Qua đấu tranh, người đàn ông này khai làm việc trên sà lan được khoảng một tháng. Khi chủ phương tiện yêu cầu đưa sà lan vào bờ để chờ lấy cát, ông ta đã lái đi nơi khác.

Trong thời gian củng cố hồ sơ, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện 5 năm trước, bị can đã bị Công an TP Cần Thơ truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Vụ án xảy ra năm 2016 cũng liên quan đến sà lan.