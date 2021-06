Thuyền chở di dân bị đắm, thi thể dạt vào bờ Biển Đỏ

Một số thi thể dạt vào bờ Biển Đỏ ở khu vực Ras al-Arah, Yemen được cho là của những di dân trên thuyền xuất phát từ miền Đông Phi.

Một số thi thể trôi dạt vào bờ lúc bình minh ngày 13/6, Reuters dẫn lời người dân tại vùng Ras al-Arah. Cùng khoảng thời gian này, một con thuyền bị đắm cách bờ biển thành phố al-Mokha, Yemen 18 hải lý, một quan chức địa phương cho biết.

“Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đang xác thực tin báo một con thuyền chở lượng lớn người di cư từ vùng Sừng châu Phi đã đắm ngoài khơi Yemen”, IOM, đơn vị thuộc Liên Hợp Quốc, thông báo trên Twitter.

“Các đội công tác của IOM đang ở hiện trường và sẵn sàng phản ứng để cứu người sống sót”, thông báo của IOM cho biết thêm.

Di dân ngồi trên thuyền cách bờ biển Aden, Yemen vào tháng 9/2016. Ảnh: AFP.

Vùng bờ biển trên là nơi thường xuyên diễn ra nạn buôn lậu người di cư từ vùng Sừng châu Phi (gồm các quốc gia miền Đông châu Phi, như Ethiopia, Eritrea, Somalia, và Djibouti) vào Yemen.

Hành trình nguy hiểm này là một phần trong tuyến đường tồn tại từ lâu, nhằm đưa người di cư về phương bắc, qua Yemen, và vào các quốc gia vùng Vịnh giàu có để tìm việc làm.

Người di cư thường xuyên chết đuối trên tuyến đường do những kẻ buôn lậu người tổ chức.

Yemen sa lầy vào nội chiến từ cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn giành quyền kiểm soát một số tỉnh phía bắc. Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào cuộc xung đột quân sự Yemen từ tháng 3/2015 để hỗ trợ chính phủ.