Thùy Tiên ‘vẽ đường cong’ từ những thói quen nhỏ

Hành trình “vẽ đường cong” của nàng hậu Thùy Tiên luôn là nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều cô gái. Không nhiều người biết phép màu ấy được góp nhặt từ những điều rất đỗi bình thường.

Ngày Nguyễn Thúc Thùy Tiên chấm dứt chuỗi "thống trị" của nhan sắc châu Mỹ và đội vương miện Miss Grand International 2021, báo chí quốc tế phải có cái nhìn khác về cô gái nhỏ đến từ Việt Nam.

Lên đường chinh chiến “trống lặng kèn yên” nhưng từng bước, bằng vốn tiếng Thái trong bài hùng biện, cái đá chân nhún nhảy trong phần thi catwalk, Tiên làm chủ đường đua và giành vương miện cao nhất một cách ngoạn mục.

“Có 3 thứ nhỏ bé không thể coi thường: Một ngọn lửa nhỏ, một con rắn nhỏ, một hoàng tử nhỏ” là câu nói khá đúng khi nhắc về Thùy Tiên - cô gái tuổi 25 ẩn chứa khả năng đột phá. Đến nay, khi đã hết nhiệm kỳ, Thùy Tiên vẫn tỏa sáng trên hành trình truyền cảm hứng.

Trong một buổi chia sẻ gần đây, khi được hỏi về yếu tố tạo nên kỳ tích, Thùy Tiên tiết lộ mọi thứ đến từ việc áp dụng câu nói “Micro actions can lead to macro changes” (những điều nhỏ bé sẽ tạo nên kết quả diệu kỳ) vào cuộc sống hàng ngày. Với kim chỉ nam đó, nàng hậu Gen Z không ngừng ghi điểm trong lòng người hâm mộ khi không ngại gỡ bỏ lớp “evening gown” lấp lánh để trở về với hình ảnh rất đỗi đời thường - cô gái bán hoa tươi chiều 30 Tết, nhập vai xe ôm công nghệ, mặc đồ bộ bán mực rim hay lăn xả dọn rác ở kênh mương…

“Không phải danh hiệu hoa hậu, điều giữ chân khán giả ở lại với mình là thực lực, con người và tính cách. Tất cả điều đó đều được định hình từ những mảnh ghép bé nhỏ mà Tiên vẫn nỗ lực hoàn thiện hàng ngày”, cô nói.

Với một hoa hậu, công chúng thường nghe kể về những dự án lớn lao, mỗi lần xuất hiện là váy vóc lụa là. Tuy nhiên, với Thùy Tiên, cô cho công chúng thấy không phải ai cũng có thể trở thành hoa hậu, nhưng một nàng hậu có thể xuất thân từ bất kỳ ai, nếu cô gái ấy biết tự “đội vương miện” cho chính mình từ những điều nhỏ bé.

Thùy Tiên tiết lộ mãi đến khi đạt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, cô mới nhận ra mình đẹp. Đến giờ, khi nhìn lại mọi việc một cách tích cực và biết yêu thương bản thân, không chạy theo khuôn khổ, Thùy Tiên cho rằng đẹp là lợi thế nhưng không phải tất cả.

Tiên kể về hành trình từng bước chấp nhận sự khác biệt của mình: “Trước đây Tiên thích làn da trắng nhưng giờ nó không còn quan trọng”. Nàng hậu không còn đóng khung tiêu chuẩn đẹp nhờ làn da trắng hay nâu mà nằm ở sự khỏe khoắn. Khỏe trong cơ thể, khỏe trong tâm trí và khỏe từ thần thái là kim chỉ nam cho Thùy Tiên.

Trước khi tham gia các chiến trường nhan sắc, đã có lúc, Tiên áp lực về số đo của mình và cô nàng chọn hành trình “sống khỏe vẽ đường cong” bằng phương pháp tập luyện kết hợp ăn uống lành mạnh với dầu olive. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình truyền cảm hứng sống đến giới trẻ của Thùy Tiên và thương hiệu dầu olive Olivoilà suốt thời gian qua.

Thùy Tiên không chỉ có khả năng thoát ra khỏi những khuôn mẫu, định kiến về cái đẹp. Nhìn vào thực tế, “sức nóng” của cái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên vẫn luôn được duy trì và không ngừng truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Có thể thấy tiêu chuẩn về “vẻ đẹp hoa hậu” đang dần thay đổi. Từng thừa nhận nhan sắc không “đúng chuẩn” một hoa hậu nhưng nhờ vậy, Thùy Tiên tỏa sáng theo cách riêng. “Đường cong” được khắc hoạ từ vẻ đẹp của sự khỏe khoắn và tinh thần tích cực là nét đẹp bất kỳ cô gái nào cũng có thể tự tạo bằng thói quen mỗi ngày.

Danh sách việc cần làm để “vẽ đường cong” theo cách của Tiên thực ra chỉ là “những điều nhỏ xíu” như làm bạn với sách và thực hành thiền để giữ tâm tích cực, học cách biết ơn mọi sự xảy ra... Với Thùy Tiên, duy trì thói quen sống lành mạnh và góp nhặt điều tích cực nho nhỏ sẽ là “dưỡng chất” cho cây tâm hồn đơm trái ngọt.

“Những điều nhỏ xíu” cũng là tên dự án Tiên đầu tư tâm huyết. Đó là không gian nàng hậu khích lệ cộng đồng cho đi giá trị bằng những việc trong khả năng mỗi người như dạy học cho các em nhỏ làng SOS, đóng góp nguyên liệu cho bếp ăn từ thiện… Với Tiên, nụ cười khi trải nghiệm niềm hạnh phúc được cho đi là đường cong thu hút nhất mà ai cũng có thể có.

Tâm đắc với câu nói “healthy is the new sexy”, thay vì bó buộc bản thân trong những tiêu chuẩn sắc vóc, Thùy Tiên chọn vẽ đường cong khỏe mạnh dựa trên nguyên tắc “mỗi ngày một chút”.

Theo đó, nàng hậu thêm một chút xanh mát từ hoa quả cho bữa ăn, dọn một góc nhỏ đặt chai dầu olive Olivoilà lên kệ bếp và thiết kế khẩu phần lành mạnh. Thay vì dùng sữa tắm thông thường, Tiên bổ sung dầu olive Olivoilà nguyên chất extra virgin để chăm dưỡng làn da mịn màng, rạng rỡ. Mỗi ngày một chút, cô tập ngồi thẳng lưng, đi thẳng dáng… “Những thói quen nhỏ rất dễ tập luyện với bất kỳ ai. Khi đã có một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần thoải mái, mọi cô gái đều có thể vẽ đường cong theo cách các nàng mong muốn”.

Không tự đóng khung vẻ đẹp phụ nữ trong khuôn khổ hình thể, Thùy Tiên truyền cảm hứng sống khỏe khi kêu gọi phụ nữ tự tạo đường cong từ thần sắc (healthy beauty), phong thái rạng ngời (healthy vibe) và vẻ ngoài sống động (healthy body). Bởi vẻ đẹp mỗi người như viên ngọc, bên trong kết tinh giá trị, bên ngoài mới tỏa rạng hào quang. Vì vậy, đừng bỏ qua những điều nhỏ bé, hãy từng chút, từng chút hình thành thói quen nhỏ xíu - như cách nhỏ giọt dầu olive vào món ăn mỗi ngày, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận được kết quả diệu kỳ của hành trình “sống khỏe vẽ đường cong”.