Thùy Tiên và giám khảo tranh cãi về vương miện Hoa hậu Hòa bình

Cuộc thi thiết kế vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên, thu hút sự quan tâm của nhiều NTK trong nước.

Trước thềm sơ khảo Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), ban tổ chức phát sóng tập đầu tiên của cuộc thi thiết kế vương miện. Sân chơi thu hút sự tham gia của nhiều nhà thiết kế trang sức trong nước. Hội đồng giám khảo gồm đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bà Hoàng Thanh Nga, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, NTK Đỗ Long và diễn viên Diễm My 9X.

Trong chương trình, các thí sinh tham dự sẽ có hai phút trình bày ý tưởng trước các giám khảo. Một số phần dự thi độc đáo, nhận 5 lượt thích từ hội đồng giám khảo có thể kể đến như vương miện Power of the nation của thí sinh Nguyễn Duy Hậu; Wings of the Grand của Nguyễn Hoàng Khang; Dove of Peace của Ngô Nhất Hàn...

Thùy Tiên đeo thử vương miện cho Diễm My 9X. Ảnh: Sen Vàng.

Tuy nhiên, một số tác phẩm dự thi khiến các giám khảo tranh cãi. Cụ thể, BST vương miện Sắc liên hồng lạc của thí sinh Trần Duy Khang không được Hoa hậu Thùy Tiên đánh giá cao. Cô nhận xét vương miện quá mảnh, cao và "không phù hợp cho người đội". Trong khi đó, Diễm My lại cho rằng vương miện của Duy Khang có sự khác biệt, hài hòa.

Một bài thi khác của Huỳnh Thành Phát với chủ đề Hồn Việt cũng nhận ý kiến trái chiều từ giám khảo. Cuối cùng, thí sinh này chỉ nhận hai lượt thích từ giám khảo và đối mặt với nguy cơ bị loại. Hoa hậu Thùy Tiên đã dùng vé ưu tiên để cứu Thành Phát vào vòng tiếp theo.

Thí sinh Dương Hoài Anh đem tới cuộc thi 4 thiết kế vương miện nhưng hai tác phẩm mang tên Sắc Ngọc và Ngọc ngà phương Nam khiến đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ban giám khảo hoài nghi về bản vẽ được lấy ý tưởng từ những vương miện trước đây.

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 đang tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh. Đến đầu tháng 7, vòng sơ khảo cuộc thi diễn ra tại TP.HCM. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.

Năm nay, cuộc thi ghi nhận sự quay lại của nhiều thí sinh cũ như Lê Hoàng Phương, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Nguyễn Uyên Nhi, Phạm Thị Ánh Vương...