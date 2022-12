Thủy Tiên thất vọng và những khen chê về concert BlackPink

Concert của BlackPink bị chỉ trích nhàm chán, thiếu chuyên nghiệp. Thời lượng đêm diễn ngắn so với giá vé đắt đỏ khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Concert Born Pink tại Los Angeles của 4 cô gái nhà YG diễn ra trong vòng 2 tiếng, bao gồm các tiết mục solo, hơn 20 bài hát và những khoảng nghỉ xen kẽ. Ảnh: Kpopping.

Với concert Born Pink World Tour diễn ra tại Newark vào giữa tháng 11, BlackPink đã thu gần 3,3 triệu USD trong một đêm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhóm nhạc nữ vượt mốc 3 triệu USD chỉ trong một đêm biểu diễn tại Mỹ. BlackPink khẳng định đẳng cấp của nhóm khi lập kỷ lục 2 lần liên tiếp.

Tuy nhiên trái ngược thành tích khủng nhóm gặt hái, chỉ sau 2 show diễn ở Mỹ, nhiều khán giả lên tiếng chê chất lượng concert của BlackPink. Gần đây nhất, các cô gái nhà YG tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi sau đêm diễn tại Los Angeles (Mỹ).

Khán giả xem trực tiếp thẳng thừng chê nhóm hát nhép

Sau chuyến lưu diễn Born Pink kết thúc tại điểm dừng chân cuối cùng ở Los Angeles (LA), nhiều khán giả gửi lời chúc mừng tới BlackPink. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra không hài lòng về trải nghiệm trong show diễn này.

Trên diễn đàn BreatheHeavy, với chủ đề “Blackpink receiving backlash for their Born Pink Tour” (tạm dịch: BlackPink nhận phản ứng dữ dội từ Born Pink tour), nhiều người bình luận và chia sẻ trải nghiệm khi xem concert. Đa phần người bình luận không mấy hài lòng với đêm diễn của BlackPink. Họ đồng tình 4 cô gái nhà YG rất đẹp nhưng tiết mục cực kỳ nhàm chán.

Một tài khoản tên Alex_1991 chia sẻ bản thân là fan hâm mộ lâu năm của nhóm, sau khi đi xem concert, anh cảm thấy sốc và chán nản.

Nhiều khán giả không hài lòng về show diễn. Ảnh: Kpopping.

“Về cơ bản, BlackPink đã cắt giảm vũ đạo đến mức tối thiểu, đặc biệt những đoạn khó. Có lẽ vì phải tập vũ đạo mới nên họ thể hiện không đồng bộ. Đôi khi các thành viên khá lúng túng”, Alex_1991 bình luận.

Người này cho biết màn thể hiện solo của từng thành viên chỉ dừng ở mức độ khá. Phần ấn tượng nhất của chương trình là tiết mục encore (phần hát và giao lưu khán giả trước khi kết thúc đêm diễn) khi BlackPink vừa hát vừa tương tác với khán giả.

Gần đây, vợ cũ của nam ca sĩ Đan Trường - doanh nhân Thủy Tiên cũng bày tỏ sự thất vọng sau khi xem đêm diễn của nhóm nhạc nhà YG. Theo cô, BlackPink hát và nhảy không có sức sống, thậm chí hát nhép. Phần giao lưu với khán giả trong concert chỉ chưa đầy 3 phút. Cô khẳng định: "Show 2 tiếng nhưng Tiên chỉ quay video kỷ niệm được 5-6 phút vì cũng không có gì để quay".

Vợ cũ Đan Trường chia sẻ show diễn của BlackPink khá nhàm chán và hời hợt. Ảnh: Soompi.

Bài đăng của Thủy Tiên nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Thủy Tiên không phải fan của BlackPink, lại dẫn theo trẻ nhỏ nên khó có những trải nghiệm tốt nhất. Số khác nhận định việc Thủy Tiên thất vọng về concert nhóm không có gì bất ngờ vì những đoạn clip được đăng tải trên mạng cho thấy điều mà cô chia sẻ là đúng sự thật.

Chuyến lưu diễn bất ổn của BlackPink

Concert Born Pink tại LA của 4 cô gái nhà YG diễn ra trong vòng 2 tiếng, bao gồm các tiết mục solo, hơn 20 bài hát trong mỗi đêm nhạc và những khoảng nghỉ xen kẽ. Đáng lưu ý đây không phải thời lượng dài với một concert của nhóm nhạc Kpop.

Tháng 9, IU trình diễn 25 bài hát trong buổi concert The Golden Hour: Under the Orange Sun dài 3,5 tiếng đồng hồ và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Twice - nhóm nhạc nữ cùng thời với BlackPink - cũng vừa thực hiện chuyến lưu diễn thế giới hồi tháng 5, với thời lượng mỗi đêm diễn gần 3 tiếng. Nhóm có phần giao lưu nhiệt tình với khán giả, được người hâm mộ ủng hộ.

Hình ảnh trong concert của IU (ảnh trên) và Twice. Ảnh: Koreaherald.

Theo Koreaboo, concert Born Pink có thời lượng trung bình ngắn so với giá vé đắt. Nhiều người tiếc nuối khi những bài hát mang tính biểu tượng của nhóm không được đưa vào đêm diễn hoặc bị rút ngắn so với phần trình diễn thực tế.

Các buổi hòa nhạc Kpop nói chung thường kéo dài 3 giờ đồng hồ với thời gian nghỉ xen kẽ, mức giá hợp lý. Người hâm mộ hy vọng YG Entertainment xem xét vấn đề này.

Thời lượng biểu diễn ngắn nhưng tiết mục không chất lượng là lý do khiến BlackPink bị chỉ trích nhiều. Ở những đoạn clip ghi lại màn trình diễn của nhóm, BlackPink không chỉ hát đè mà còn rap đè. Điều này khiến phần rap lộn xộn, khó nghe, nhất là khi rap là bản sắc của nghệ sĩ nhà YG.

BlackPink đã trở thành những ngôi sao nổi tiếng thế giới với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhóm duy trì phong độ ổn định, không hề xuống dốc cho đến khi Born Pink World Tour diễn ra. Ảnh: Kpopping.

BlackPink có phong độ không ổn định khi tham gia concert. Năng lượng mà 4 cô gái đem lên sân khấu cho mỗi show diễn khác nhau hoàn toàn.

Có những đêm diễn khán giả bắt gặp hình ảnh Jennie lười biếng, Rosé thiếu nhiệt huyết. Tuy nhiên, cũng không ít clip ghi lại cảnh 4 cô gái cháy hết mình với thần thái làm chủ sân khấu, đem đến màn trình diễn mãn nhãn. Tính từ lúc khởi động tour diễn đến hiện tại, Lisa là thành viên giữ phong độ vững nhất BlackPink.

Những ghi nhận tích cực

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, BlackPink cũng nhận về phản hồi tích cực. Tham gia concert của BlackPink tại LA, Hi Kelly - một người làm nội dung - đăng đoạn clip dài hơn 20 phút, ghi lại trải nghiệm tham gia show ca nhạc Born Pink. Kelly cho hay: "Show hoành tráng. Từ âm thanh, ánh sáng, vũ đạo đều rất bắt mắt".

Về giọng hát của BlackPink, cô nhận xét: "Tôi nghĩ BlackPink hát live không như mình xem trên video nhưng cũng ổn. Chưa phải fan của BlackPink nhưng tôi thấy nhạc của BlackPink rất hay".

Lịch trình dày đặc, cường độ làm việc cao (2 ngày/show diễn) là nguyên nhân được cho là ảnh hưởng đến chất lượng show diễn của BlackPink. Ảnh: Kpopping.

Lịch trình dày đặc, cường độ làm việc cao (2 ngày/show diễn) là nguyên nhân được cho ảnh hưởng đến chất lượng show diễn của BlackPink.

Tại concert ở Hamilton, Jennie gục xuống đau đớn khi đang biểu diễn, lộ vết thương ở chân. Nhiều khán giả chia sẻ khoảnh khắc Rosé lộ dấu hiệu truyền nước, Lisa gục xuống khi đèn tắt. Đặc biệt, hình ảnh Jisoo sưng hạch ở cổ được lan truyền rộng rãi, khiến người hâm mộ lo lắng.

BlackPink sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn tại châu Âu vào ngày 1/12. Người hâm mộ hy vọng các cô gái có thể tái tạo năng lượng, giữ sức khỏe ổn định trước khi tiếp tục lịch trình dày đặc, liên tục từ tháng 12 đến hết tháng 6. Những tranh cãi vẫn còn nhưng không thể phủ nhận, BlackPink đang làm việc cật lực để mang tới những show diễn chất lượng tới khán giả.