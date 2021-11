Thùy Tiên mang 7 vali trang phục tới Thái Lan thi Hoa hậu Hòa bình 2021

Khán giả thất vọng về Song Hye Kyo

Khán giả cho rằng 2 tập đầu tiên của phim "Now, We Are Breaking Up" khá tẻ nhạt. Họ thất vọng với sự trở lại của Song Hye Kyo sau thời gian dài vắng bóng.