Thủy Tiên khoe dáng gợi cảm tại dạ tiệc của Lavender By Chang

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên được mời tham dự dạ tiệc do Viện thẩm mỹ Lavender By Chang tổ chức. Đây là tiệc tri ân các khách hàng thân thiết đồng hành thương hiệu làm đẹp cao cấp này suốt 15 năm và tôn vinh những phụ nữ bản lĩnh, sẵn sàng tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh, như chủ đề “You Shine - Light of the winter”.