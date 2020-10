Thủy Tiên chuẩn bị gì để tiếp tục cứu trợ miền Trung?

Ngày 27/10, Thủy Tiên cập bến tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nơi đầu nguồn tận lũ có 33.000 người dân bị ngập kêu cứu trong đêm. Do ngập sâu 3-4m, đồ đạc và vật nuôi trôi hết, nên bà con hoàn toàn trắng tay sau lũ. Vì vậy, cô đã bắt đầu trao tiền mặt cho các hộ dân khó khăn tại các xã Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Duệ... để tái thiết lại cuộc sống.

Sang ngày 28/10, cô và ông xã đến với người dân ở các huyện Bố Trạch, Minh Hóa (Quảng Bình). Nữ ca sĩ cũng cho biết, đợt này sẽ không cứu trợ theo dạng tiếp tế lương thực nữa, mà tập trung người dân tại các xã, huyện của mỗi tỉnh để phát tiền cho bà con khắc phục hậu quả sau lũ cũng như hỗ trợ xây sửa lại nhà cửa.

Việc Thủy Tiên trở lại cứu trợ bà con ngay trước thềm cơn bão số 9 khiến nhiều dân mạng lo lắng. Tuy nhiên, cô trấn an mọi người và cho biết vẫn làm chủ được sức khỏe. Ngoài ủng, quần áo mưa..., Thủy Tiên mang theo khá nhiều thuốc men để xử lý vấn đề sức khỏe cho bản thân và cả đoàn nếu có.

Cô cho biết, suốt 7 ngày cứu trợ đợt trước, mọi người trong đoàn liên tiếp dầm mưa, dãi nắng, lội nước liên tục, nên ai ấy đều đổ bệnh. Thủy Tiên cũng không tránh khỏi cảm lạnh, phải uống Hapacol 650 giảm nhanh cơn đau đầu, đau họng và nhờ bác sĩ tiêm thêm thuốc bổ để tăng sức đề kháng.

“Tôi đi làm từ thiện với mẹ từ khi 5-6 tuổi nên có nhiều kinh nghiệm, chỉ sợ mình không đủ sức. Đợt đi cứu hạn miền Tây, tôi cũng bị kiệt sức. Lần này, áp lực còn lớn hơn khi phải mang 150 tỷ đồng đi cứu trợ, khiến tôi trăn trở, ban đêm không ngủ được. Tôi biết rằng số tiền càng lớn, mình càng áp lực hơn”, Thủy Tiên cho biết.

Tuy nhiên, lần này Thủy Tiên đã chuẩn bị chu đáo hơn. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Đi từ thiện, tôi cảm thấy khỏe hơn ở nhà. Lỡ có cảm lạnh, đau đầu, mỏi khớp, tôi chỉ cần uống thuốc xử lý nhanh rồi lại lấy sức chiến đấu tiếp. Biết là lần này đi khó tránh khỏi đau ốm, nên lúc chuẩn bị hành lý, tôi dắt túi vài vỉ Hapacol 650”.

Nữ ca sĩ tin dùng Hapacol 650 nhiều năm nay, tủ thuốc gia đình lúc nào cũng sẵn cả hộp, bởi liều 650 mg paracetamol phù hợp với thể trạng hai vợ chồng. Bản thân nữ ca sĩ chịu đau tốt, nhưng đôi lúc nhức đầu, nhức cơ, đau răng, đau họng, chỉ uống một viên là 30 phút sau sẽ đỡ.

