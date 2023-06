Thủy điện cạn nước, nhiệt điện than trục trặc, điện tái tạo vẫn vướng

11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện, trong khi nguồn điện than lại gặp sự cố chưa thể khắc phục, dự án điện tái tạo vẫn vướng thủ tục khiến áp lực cung ứng điện ngày càng lớn.

Loạt nhà máy thủy điện đã phải dừng phát điện để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế. Trong khi đó, một số nhà máy nhiệt điện than lại đang gặp sự cố chưa thể khắc phục đưa vào vận hành sớm (tổng công suất các nguồn điện than đang sự cố khoảng 2.600 MW).

Mặc dù nguồn nhiên liệu than cho phát điện đã được cấp tương đối đảm bảo nhưng cập nhật đến ngày 6/6, nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được 11.934 MW chiếm 76,6% công suất lắp.

Thanh tra nhà máy nhiệt điện có sự cố kéo dài trên 2 năm

Theo đó, kết luận tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện mùa khô năm 2023, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than đang bị sự cố tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục ngay để đưa vào vận hành sớm nhất có thể.

"EVN phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các giải pháp về cung ứng điện, đặc biệt là việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các biện pháp về tiết kiệm điện; xây dựng các kịch bản điều hành cung ứng điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, kể cả kịch bản thiếu nguồn điện phải điều tiết cắt giảm điện", Phó thủ tướng yêu cầu.

Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát, kiểm tra ngay đối với các nhà máy nhiệt điện than đang bị sự cố và yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để đưa vào vận hành sớm nhất có thể.

"Đối với các nhà máy nhiệt điện có thời gian sự cố kéo dài (trên 2 năm) và không thể đưa vào vận hành trong tháng 6, kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra để xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể", Phó thủ tướng chỉ đạo.

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN TRONG NGÀY 8/6 Nguồn: Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia Nhãn Thủy điện Nhiệt điện than Tuabin khí (Gas + dầu DO) Nhiệt điện dầu Điện gió Điện mặt trời trang trại Điện mặt trời mái nhà Nhập khẩu điện Khi phụ tải vào thấp điểm trưa MW 3152 17548 3138 1136 5298 2907 339 71 Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

8807 19922 4888 1382 0 0 669 82

EVN được yêu cầu tổ chức thực hiện điều tiết cắt giảm điện phải bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định, giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đối với kịch bản thiếu nguồn điện và phải điều tiết cắt giảm điện, Phó thủ tướng yêu cầu cần có các biện pháp bảo đảm cung ứng điện đối với các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, quan trọng và các khách hàng sử dụng điện quan trọng không thể thiếu điện, đồng thời hướng dẫn về điều tiết cắt giảm điện đảm bảo công bằng, công khai, đúng quy định.

Bộ Công Thương cũng được giao nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách đồng bộ, phù hợp để triển khai điện mặt trời áp mái phục vụ mục đích tự sản tự tiêu, bảo đảm hiệu quả, góp phần giảm khó khăn về cung ứng điện trong thời gian tới.

Mới 472 MW điện tái tạo phát điện lên lưới

Cập nhật đến ngày 7/6, đã có 66/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.691 MW gửi hồ sơ để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện; trong đó có 56 dự án (tổng công suất 3.087 MW) đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá.

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 51/56 dự án; trong đó Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 40 dự án .

Có 10 dự án gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại (COD), trong đó có 9 dự án/phần dự án với tổng công suất 472 MW đã hoàn thành thủ tục COD, chính thức được phát điện thương mại lên lưới. Như vậy, hiện vẫn còn 19 dự án với tổng công suất 1.042 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

Ông Phạm Nguyên Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, cho biết thực tế công tác kiểm tra cho thấy các dự án có nhiều vướng mắc khác nhau như có dự án chưa hoàn thiện thủ tục cho thuê đất hoặc chưa có văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy… Với các thủ tục này các chủ đầu tư phải tự thực hiện xử lý.

Thực tế công tác kiểm tra các dự án điện gió, điện mặt trời của Bộ Công Thương cho thấy có nhiều vướng mắc khác nhau. Ảnh: Quỳnh Danh.

"Mỗi dự án điện được đưa vào vận hành đều phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật liên quan như quy định về sử dụng đất, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy... Theo quy định, các dự án năng lượng tái tạo công suất trên 50 MW sẽ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương, các sở công thương địa phương sẽ phê duyệt dự án công suất nhỏ hơn", ông nói.

Đối với những dự án thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương, ông Hùng nhấn mạnh Bộ trực tiếp thẩm định, thẩm định thiết kế điều chỉnh, kiểm tra công tác nghiệm thu, hướng dẫn chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm dự án đưa vào phát điện theo đúng quy định.