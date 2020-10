Thúy Diễm: 'Tôi bị chỉ trích làm màu khi đi cứu trợ miền Trung'

"Tôi muốn minh bạch bằng cách đi đâu cũng chụp ảnh, quay hình báo cáo việc làm mỗi ngày. Nhưng điều đó vô tình lại có tác dụng ngược", cô nói.

Thúy Diễm vừa có những ngày đi phát quà cho bà con vùng lũ ở miền Trung. Cô chia sẻ với Zing chuyến đi từ thiện dài ngày đầu tiên trong đời và những khó khăn phải đối diện.

Tôi xót xa khi chứng kiến khó khăn của người dân miền Trung

- Một tuần đi cứu trợ ở miền Trung của Thúy Diễm như thế nào?

- Tôi mới về TP.HCM vào cuối tuần qua. Trước đó, tôi đã có sáu ngày đi phát nhu yếu phẩm cho bà con ở Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Ngày đầu, tôi và đoàn tới Huế, nước rút nhiều, cuộc sống của người dân cũng tạm ổn nên chúng tôi đi tiếp đến Quảng Trị, Quảng Bình.

5 ngày đến các vùng sâu, ngập nặng của tỉnh Quảng Bình, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhìn cảnh nước ngập mênh mông như biển, chứng kiến thấy người dân bị đói rét trông chờ thực phẩm từ người cứu trợ, tôi thấy xót xa. Ở đây, mọi người tập trung vào những căn nhà hai tầng hoặc trường học trong xã để tránh lũ.

Khi thấy chúng tôi vào trao quà, họ mừng lắm. Nhiều người ôm tôi và khóc. Có chị nuôi con nhỏ 2 tuổi ra xin đoàn tã bỉm bởi bé không có tã mặc mấy ngày, quần áo ướt hết. Xung quanh, cuộc sống của người dân tiêu điều, bao nhiêu vật nuôi chết hết. Trời tối, không có điện, cả thôn xóm chỉ leo lét vài ngọn đèn dầu, tôi tự hỏi không biết họ sẽ sống thế nào. Tôi thấy mình nhỏ bé, muốn làm được nhiều điều giúp mọi người.

Thúy Diễm kêu gọi được hơn 1,9 tỷ đồng ủng hộ miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: FNNV.

- Cụ thể những khó khăn, sự cố gì chị từng trải qua?

- Ban đầu, đi cùng tôi có ông xã Lương Thế Thành. Nhưng đến ngày thứ 4, anh Thành bận lịch quay phim, một số người khác cũng có việc riêng, phải về TP.HCM. Trong đoàn, chỉ còn lại tôi, Ái Châu, cô bé trợ lý và một người chị tình nguyện viên. Lúc đó, nhận tin có một cơn bão mới sắp đổ bộ vào miền Trung. Nếu mình về thì tội người dân trong khi tiền đã nhận của mọi người. Tôi nghĩ phải mua được thực phẩm, cứu đói cho người dân.

Tôi nhớ khi đi lên vùng núi cao của tỉnh Quảng Bình, xe chở đồ ăn bị lún, cả đoàn phải xuống kéo. Có lần, xe suýt bị trượt dốc. Chúng tôi không biết làm gì khác ngoài nguyện cầu để không có chuyện gì xảy ra. May mắn là ba ngày cuối cùng ở Quảng Bình trời nắng nên chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều bà con dân tộc ở vùng núi cao.

Lần khác, tôi đi xuồng vào vùng ngập sâu thì bị lạc đoàn. Lúc này, điện thoại không có sóng để liên lạc với thành viên khác. Tôi phải mò mẫm mãi mới tìm được mọi người.

- Điều gì khiến chị suy nghĩ xung quanh đợt cứu trợ?

- Tối rất buồn khi bản thân bỏ chuyện gia đình, cố gắng làm điều tốt đẹp nhưng phải nghe những điều không hay. Lần đầu tiên kêu gọi mọi người đóng góp, tôi cảm thấy ngại vô cùng vì chưa bao giờ làm chuyện này hay giữ tiền của ai. Tôi luôn tự dặn mình phải làm cho tốt, không phụ lòng tin của mọi người.

Ấy vậy, tôi phải nghe những lời nói không hay. Họ nhận xét tôi đi miền Trung để làm màu, đánh bóng tên tuổi… Tôi nghĩ mình không thể làm vừa lòng mọi người. Không chỉ tôi, các nghệ sĩ khác đi từ thiện cũng vướng thị phi.

Theo tôi, điều quan trọng nhất là mình đã giúp được bà con. Tôi sẽ không bị nản chí vì những lời chê đó. Tôi đã lên kế hoạch huy động thêm tiền, để ra giúp bà con cải thiện cuộc sống sau lũ.

Trong lúc miền Trung bị bão lũ, các đoàn cứu trợ từ các tỉnh đổ về đây rất nhiều. Tôi gặp nhiều người tốt, giúp đỡ mình trong suốt chuyến đi. Có khách sạn lớn tài trợ chỗ nghỉ cho cả đoàn. Đến chỗ ăn, người ta không tính tiền. Tôi thuê xe tải chở đồ, chủ xe cũng không tính tiền. Chưa bao giờ, tôi thấy người Việt Nam thương nhau như vậy.

Nữ diễn viên cho biết đã đi đến nhiều vùng sâu, bị ngập nặng ở tỉnh Quảng Bình.

- Chị làm sao để các hoạt động thu chi được minh bạch, tạo niềm tin với những người đã gửi tiền cho mình?

- Lần đầu đứng ra quyên góp từ thiện, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi muốn minh bạch mọi thứ bằng cách đi đâu cũng chụp ảnh, quay hình báo cáo việc làm mỗi ngày. Nhưng điều đó vô tình lại bị tác dụng ngược. Một số người cho rằng tôi đang khoe mẽ công việc mình đang làm, PR bản thân.

"Chỉ cần bạn bè, người quyên góp tin mình"

- Lần đầu có chuyến đi từ thiện trong 6 ngày đến vùng lũ, Thúy Diễm rút ra cho mình được những gì?

- Tôi nghĩ không nên quan tâm tới những gì người khác nói, cứ làm mọi việc đúng theo lương tâm nhất. Bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm được việc ý nghĩa. Chỉ cần bạn bè, những người đóng góp tin mình là đủ rồi.

Tôi nghĩ người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nên khi mọi người cần, đất nước gặp vấn đề gì, mình sẽ không ngại tai tiếng để làm việc có ích.

- Chứng kiến những khổ cực của người dân miền Trung đã ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của chị?

- Tôi thấy mình quá may mắn khi sinh ra ở một thành phố lớn, có điều kiện tiếp xúc với văn minh, ăn sung mặc sướng, sự nghiệp rộng mở, được mọi người ủng hộ. Nói chung mình quá may mắn so với nhiều người. Đi vào vùng sâu vùng xa ở miền Trung, tôi mới thấy người dân sinh ra ở đó vốn đã rất thiệt thòi. Nếu có thể, sau này tôi vẫn cố gắng giúp họ bằng cách này hay cách khác.

Thúy Diễm khẳng định ba mẹ chồng ủng cô làm việc thiện nguyện.

- Vợ chồng chị cùng đi cứu trợ, để con trai hai tuổi cho người thân chăm sóc, ba mẹ chồng chị phản ứng ra sao?

- Tôi là người xót con nhất. Trong những ngày qua, tôi rất nhớ con, tối gọi thì bé đã ngủ, buổi sáng con đi học, mình đến những vùng không có sóng điện thoại.

Tôi được gia đình chồng rất ủng hộ. Mẹ chồng khuyến khích tôi và anh Thành đi từ thiện, giúp đỡ mọi người. Tôi về nhà, cơ thể kiệt sức vì thiếu ngủ, mẹ chồng nấu cho nhiều món ngon để tẩm bổ. Tôi nghĩ mình không cô đơn trong hành trình đi làm thiện nguyện. Sau khi hồi phục sức khỏe, tôi sẽ trở lại miền Trung giúp bà con mua con giống, sửa chữa nhà cửa...