Thủy cung Mỹ thả cá voi sát thủ sau hơn 50 năm giam cầm

Cá voi sát thủ Lolita bị giam cầm trong hơn nửa thế kỷ đã được trả tự do.

Cá voi sát thủ Lolita 57 tuổi bị giam cầm hơn nửa thế kỷ. Ảnh: Blooloop.

Các quan chức cho biết một thủy cung ở Florida (Mỹ) đã đạt được thỏa thuận với những người ủng hộ phúc lợi động vật để thả Lolita, một con cá voi sát thủ nặng 5.000 pound (2.268 kg) bị giam cầm trong hơn nửa thế kỷ.

Thủy cung Miami Seaquarium cho biết họ đã đạt được "thỏa thuận ràng buộc" với tổ chức phi lợi nhuận Friends of Lolita để trả tự do cho cá voi khỏi các chương trình biểu diễn và về môi trường sống đại dương ở Tây Bắc Thái Bình Dương trong vòng 2 năm.

Lolita, một con cá voi sát thủ 57 tuổi bị bắt vào năm 1970 tại một vịnh nhỏ ngoài khơi Seattle, còn được gọi là Toki, tên viết tắt từ tên Tokitae của người Mỹ bản địa, tờ Miami Herald đưa tin.

Kế hoạch đưa Lolita trở lại môi trường sống tự nhiên của nó cần có sự chấp thuận của liên bang. Quá trình đưa Lolita trở lại "vùng biển quê hương" đã được thực hiện trong nhiều năm, bắt đầu bằng việc chuyển quyền sở hữu thủy cung cho The Dolphin Co, Thị trưởng Hạt Miami, Dade Daniella Levine Cava, cho biết tại một cuộc họp báo. Công ty sau đó đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho cá voi.

Cá voi sát thủ Lolita tại các buổi biểu diễn ở Thủy cung Miami Seaquarium. Ảnh: NBC News.

Chủ sở hữu trước đây của Seaquarium, SeaWorld Entertainment Inc (SEAS.N), đã ngừng các buổi biểu diễn cá voi sát thủ vào năm 2016. Lolita, từng là điểm thu hút hàng đầu tại Seaquarium, đã ngừng tham gia các buổi biểu diễn vào tháng 3/2022 sau khi ban quản lý đổi chủ.

"Tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho Lolita là một trong những lý do thúc đẩy chúng tôi mua Miami Seaquarium", Giám đốc điều hành của The Dolphin Co, ông Eduardo Albor cho biết trong một tuyên bố.

Nỗ lực giải phóng Lolita đã đạt được động lực sau khi bộ phim tài liệu "Blackfish" năm 2013 được công chiếu. Những người ủng hộ quyền động vật trong nhiều năm đã đấu tranh không thành công trước tòa để giành được tự do cho Lolita sau khi Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia bổ sung cá voi sát thủ vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng năm 2015.

Cá voi sát thủ là loài động vật có vú có tính xã hội cao và có thể sống tới 80 năm.