Thùy Chi cùng Trúc Nhân hát hit 'Xe đạp'

Thùy Chi và Trúc Nhân lần đầu song ca. Họ cùng thể hiện ca khúc nổi tiếng "Xe đạp".

Trong hơn một tiếng của chương trình Không độ Chill & Cool tập 6, ba khách mời Trúc Nhân, Thùy Chi, Trấn Thành cùng MC Thanh Duy, nhóm nhạc DTAP đã mang đến những giai điệu âm nhạc ngọt ngào. Đặc biệt, chuyến xe đã đưa các khách mời đến với biển xanh, cát trắng.

Xuyên suốt chương trình, từng giai điệu âm nhạc mộc mạc, tình cảm hòa với âm thanh của thiên nhiên như tiếng gió, tiếng sóng biển giúp người nghe được thư giãn.

Như thông lệ của chương trình, trước khi đến với phần âm nhạc, các khách mời và MC chia thành hai đội để tham gia trò chơi. Khi nhìn tên bài hát, đội nào giơ bảng nhanh hơn sẽ được quyền thể hiện trước. Yêu cầu chương trình đưa ra là người chơi phải hát đúng lời bất chấp việc nhóm DTAP cố tình chơi nhạc sai tông.

Thùy Chi làm sống lại nhiều bài hát nổi tiếng.

Với mong muốn chiến thắng, Thùy Chi đã “chơi xấu” đội còn lại bằng cách chặn bảng tên của Trúc Nhân. Tuy nhiên, theo nữ ca sĩ, chính Trấn Thành là người bày mưu.

Đúng như tuyên bố: “Chị hát thế nào cũng được luôn” khi nhóm DTAP liên tục đánh sai tông nhạc, Thùy Chi thể hiện thành công nhiều ca khúc như Hoa nở không màu, Tình đơn phương. Trong khi đó, đội Trúc Nhân, Thanh Duy cũng có màn song ca đầy ăn ý với bài hát bất hủ My Heart Will Go On.

Trong trò chơi, Thùy Chi thể hiện ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ là Xe đạp khiến ai nấy đều thích thú reo hò. Phần biểu diễn ngẫu hứng của Thùy Chi, Trúc Nhân và Thanh Duy đã làm sống lại tuổi thanh xuân của nhiều khán giả.

Là đội thua cuộc trong trò chơi, Thanh Duy và Trúc Nhân phải chuẩn bị bếp củi, đồ ăn cho buổi tiệc nướng ngoài trời. Trong khi đó, Trấn Thành và Thùy Chi cùng nhau thể hiện ca khúc trữ tình Đêm cô đơn. Đây là lần đầu hai người bạn thân hát cùng nhau.

Đêm cô đơn từng được nhiều nghệ sĩ như The Men, Hương Tràm hay Tuấn Hưng, Lệ Quyên thể hiện thành công. So với những phiên bản trước, màn kết hợp của Trấn Thành và Thùy Chi là làn gió mới. Chất giọng ấm, truyền cảm, khàn ở quãng trầm của Trấn Thành kết hợp với giọng nữ cao mảnh nhẹ, trữ tình từ Thùy Chi đã mang tới một Đêm cô đơn ngọt ngào, lãng mạn, bớt màu u buồn so với những phiên bản trước.

Với Trúc Nhân, anh gửi tặng khán giả theo dõi chương trình bài hát kinh điển Fly Me to the Moon được nhạc sĩ Bart Howard viết từ năm 1954. Đây là bài hát bất hủ, nổi tiếng nhiều thập kỷ trên thế giới. Nổi tiếng là ca sĩ có lối xử lý đậm chất musical, Trúc Nhân thể hiện bài Fly Me to the Moon bằng sự tinh tế, duyên dáng.

Các nghệ sĩ tận hưởng không gian của bãi biển.

Như MC Thanh Duy chia sẻ cả anh và khán giả như đang được sống trong một live show âm nhạc chất lượng của những giọng ca tài năng như Thùy Chi, Trúc Nhân. Thùy Chi tái hiện sân khấu Có nhau trọn đời, sau đó cùng Trúc Nhân thể hiện ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè.

Trấn Thành tâm sự anh không dám hát vì xung quanh toàn “thú dữ” nhưng gạt bỏ những lo lắng trước các ca sĩ thực thụ, MC đã thể hiện thành công bài hát Xin lỗi. Không cần hiệu ứng, sân khấu cầu kỳ, các nghệ sĩ dành trọn vẹn cảm xúc vào giọng hát. Và chính âm nhạc mộc mạc, chân thành của show đã một lần nữa chạm vào trái tim người nghe nhạc.

Đặc biệt, ở cuối chương trình, các nghệ sĩ đã có tiết mục đầy ngẫu hứng với ca từ hài hước, mang lại những giây phút hào hứng cho khán giả.