Thúy An diện 2 bộ váy cưới cúp ngực trong hôn lễ

Hai vợ chồng Thúy An thực hiện các nghi thức trong hôn lễ. Thúy An và chồng trải qua hơn 3 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà. Nửa kia của á hậu hơn cô 10 tuổi, từng có 12 năm sống và làm việc ở Anh. Hiện, chồng của Thúy An ở Việt Nam, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.