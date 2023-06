Thương vụ kinh doanh nửa tỷ USD của Warner Bros.

Nếu thương vụ mua bán thành công, Warner Bros. Discovery sẽ có 500 triệu USD. Con số này giúp hãng chi trả phần nào khoản nợ khổng lồ 49,5 tỷ USD.

Theo 3 nguồn tin xác nhận với Variety ngày 22/6, Warner Bros. Discovery đang đàm phán để bán khoảng một nửa tài sản bản quyền âm nhạc từ danh mục phim điện ảnh và truyền hình với giá khoảng 500 triệu USD .

Mặc dù không rõ chính xác nội dung nào đang được bàn thảo, một nguồn tin cho biết quyền sở hữu bản quyền có thể thuộc về hãng lớn, trong đó Sony đang được cho là khách hàng tiềm năng nhất.

Danh mục tài sản được tiết lộ bao gồm phần nhạc từ các phim Purple Rain, Evita, Sweeney Todd, Rent, một vài phim Batman và nhiều tựa phim khác, cũng như ca khúc As Time Goes By của Casablanca.

Nhạc phim Purple Rain nằm trong danh mục rao bán của Warner Bros. Discovery. Ảnh: YT.

Những ca khúc nhạc phim được rao bán đã trải qua quá trình chọn lọc từ danh sách tác phẩm mang tính biểu tượng. Theo Variety, luật sư Allen Grubman đang giám sát thương vụ cho David Zaslav, Giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery.

"Một số nhà quan sát hoài nghi về thương vụ này, cho rằng nhiều tài sản của công ty 'giảm giá trị' và khó khai thác vì đã có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Các bài hát dường như ít quen thuộc hoặc gây tiếng vang ở hiện tại và cả tương lai", tạp chí Mỹ cho biết.

Các đại diện của Warner Discovery, Sony và Universal đều từ chối trả lời thông tin này.

Theo Variety, nếu thương vụ thành công, đây sẽ là thỏa thuận đáng hoan nghênh cho Warner Bros. Discovery và các nhà đầu tư vào thời điểm hỗn loạn khi cuộc đình công của 11.500 biên kịch Mỹ đang làm tê liệt Hollywood. Cùng với đó là 100 vụ sa thải của Discovery Communications Inc và Turner (dự kiến ​​kéo dài trong những tháng tới). Chưa kể, ông David Zaslav gần đây còn đuổi việc Giám đốc điều hành của CNN, Chris Licht.

Có thể nói, vận may đến với Warner Bros. Discovery nếu khách hàng đồng ý với con số 500 triệu USD . Con số này sẽ giúp công ty chi trả phần nào khoản nợ khổng lồ 49,5 tỷ USD .