Thương vụ 69 tỷ USD bị chặn đứng, ván cược của Microsoft sẽ ra sao

Trong một quyết định vô cùng bất ngờ, các nhà làm luật Anh đã ngăn cấm thương vụ trị giá 69 tỷ USD của Microsoft, đánh dấu nhiều thay đổi trong chính sách chống độc quyền.

Theo trang tin CNBC, khi Microsoft công khai đề nghị mua lại Activision Blizzard với giá 68,7 tỷ USD , một trong những thương vụ mua lại lớn nhất lịch sử ngành game đã được đánh dấu.

Được biết, lý do hiển nhiên khiến gã khổng lồ công nghệ Mỹ muốn mua lại Activision là kho trò chơi nổi tiếng của nhà phát hành này, bao gồm Call of Duty, World of Warcraft và Candy Crush Saga. Nếu mua lại thành công, Microsoft sẽ thu được một loạt tài năng để phát triển mảng trò chơi tại Xbox.

Tuy nhiên, vẫn còn một lý do tiềm ẩn nữa là Microsoft đang đặt cược vào dịch vụ chơi game đám mây - vốn được kỳ vọng trở thành đòn bẩy cho đà phát triển và thống trị mảng trò chơi của hãng.

Tháng 1/2022, Microsoft đã tuyên bố ý định mua lại Activision Blizzard với giá 69 tỷ USD , biến đây thành thương vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ thế giới. Ảnh: businesstoday.

Đặt cược vào trò chơi đám mây

Theo CNBC, "trò chơi đám mây" là một công nghệ cho phép người dùng chơi game trên bất cứ thiết bị nào, miễn là có kết nối Internet.

Công nghệ này cải tiến hơn hẳn so với kiểu chơi truyền thống - điều mà yêu cầu người chơi phải có máy chơi game cầm tay hoặc máy tính đắt tiền. Thậm chí, mảng trò chơi đám mây đã phát triển mạnh mẽ tới mức những game chất lượng cao như Call of Duty Mobile cũng có thể chơi trên điện thoại.

Và đặc biệt hơn, chơi game đám mây không yêu cầu một thiết bị có thông số kỹ thuật cao hay thấp. Máy chủ trên mây cho phép người dùng chơi game trên bất kỳ thiết bị gì vào bất cứ lúc nào, miễn là tuân theo điều khoản của nhà cung cấp và có kết nối internet ổn định. Ngoài ra, khi mua gói đăng ký dịch vụ, người mua sẽ có một danh mục khổng lồ các tựa game để lựa chọn và không cần phải lo lắng về việc thiếu trò chơi.

Nhận thấy tiềm năng của công nghệ này, Microsoft đã đầu tư một khoản vốn khổng lồ để biến dịch vụ chơi game đám mây thành sản phẩm cốt lõi của mình. Công ty này đã biến trò chơi đám mây thành một dạng đặc quyền miễn phí khi người dùng đăng ký Xbox Game Pass hàng tháng.

Và quan trọng hơn, nguyên nhân khiến Microsoft đặt cược vào mảng này là vì gã khổng lồ công nghệ đã tụt xa so với những đối thủ khác trong ngành máy chơi game truyền thống, đặc biệt là PlayStation 4 của Sony.

Thương vụ 69 tỷ USD thất bại

Sau khi Microsoft công bố lời mời trị giá 69 tỷ USD , vào ngày 25/4, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) đã chính thức ngăn chặn thương vụ Microsoft mua lại Activision Blizzard.

Theo đó, trong bản đánh giá mới đây, CMA bày tỏ lo ngại rằng sự thống trị của Microsoft đối với trò chơi trên nền tảng đám mây có thể gây ảnh hưởng đến sự cạnh tranh trong thị trường này.

"Việc Microsoft chiếm vị trí gần như độc tôn trong một thị trường mới mẻ sẽ làm suy yếu sự đổi mới và phát triển của các công ty khác", báo cáo viết.

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý này, Microsoft hiện chiếm khoảng 60-70% thị phần. Do đó, nếu gã khổng lồ này thành công mua lại, CMA và các cơ quan khác lo ngại rằng công ty này sẽ giữ riêng các tựa game bom tấn như Call of Duty hay Warcraft cho riêng mình.

Microsoft chiếm đến 2/3 thị trường trò chơi đám mây. Ảnh: CNBC.

Hơn nữa, ngoài Xbox, Microsoft còn sở hữu Azure - nền tảng điện toán đám mây được hàng nghìn công ty sử dụng để lưu trữ dữ liệu của họ. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng 10 năm sau, khi thị trường trò chơi đám mây phát triển mạnh mẽ, Microsoft sẽ có chi phí vận hành thấp hơn hẳn các đối thủ.

"Mặc dù Microsoft đã thiết lập quan hệ đối tác với các nhà cung cấp để đưa nhiều tựa game vào dịch vụ đám mây của mình, điều này không có nghĩa là các công ty này có quyền truy cập hoặc sửa đổi không hạn chế vào các trò chơi đó theo mặc định", công ty phân tích Omdia giải thích.

Cụ thể, sẽ vẫn có các điều khoản, chi phí và điều kiện cấp phép đối với các đối tác này, và Microsoft sẽ thu phí định kỳ nếu nhà phát hành muốn sửa đổi.

Mặc dù vậy, thị trường trò chơi đám mây vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, và bất cứ công ty nào cũng có cơ hội để phát triển trong ngành này.