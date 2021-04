Thượng viện bang Idaho phê chuẩn luật cho phép giết 90% số lượng sói

Thượng viện bang Idaho, Mỹ thông qua dự luật cho phép giết 90% số lượng sói nhằm bảo vệ đàn gia súc ở các trang trại Idaho, bất chấp sự phản đối của nhiều cá nhân và tổ chức.

Với 26/33 phiếu tán thành, Thượng viện bang Idaho đã thông qua một dự luật vào ngày 21/4 cho phép giết 90% số lượng sói, loài được cho là đang đe dọa sinh kế của nhiều chủ doanh trại ở khu vực, New York Times đưa tin.

Dự luật sẽ tăng Quỹ kiểm soát sói Idaho lên 590.000 USD để thuê các đơn vị giết sói và xoá bỏ giới hạn số lượng sói mà thợ săn được phép giết.

Thượng nghị sĩ Idaho Mark Harris cho biết: “Hiện có quá nhiều sói ở bang Idaho, khoảng 1.556 con. Những con sói đang phá hoại không chỉ các trang trại gia súc trong vùng mà còn gây hại những loài động vật hoang dã khác”.

Ông Cameron Mulrony, Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội gia súc Idaho, hoan nghênh: “Dự luật này cung cấp cho chúng tôi, những người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực này, những công cụ cần thiết để kiểm soát thú săn mồi hoang dã và bảo vệ vật nuôi của mình”.

Những người ủng hộ dự luật cho biết các con sói cũng khiến số lượng hươu và nai sừng tấm trong tự nhiên giảm, gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế của bang.

Cơ quan quản lý và bảo tồn Sói Idaho kêu gọi các nhà chức trách Idaho duy trì ít nhất số lượng 150 con sói ở bang này.

Một bầy sói được phát hiện đang săn mồi ở khu vực giữa Oregon và Idaho. Ảnh: Oregon Department of Fish and Wildlife.

Bà Michelle Stennett, Thượng nghị sĩ bang Idaho và là một trong số đảng viên Dân chủ bỏ phiếu chống lại dự luật, cho biết: “Rất khó kiểm soát các đơn vị săn bắn. Tiền có thể được dùng ở chỗ khác tốt hơn thay vì cho các đơn vị này. Tôi ước có thể trích khoảng 1% số tiền đó để phát triển du lịch hay các dịch vụ giải trí”.

Bà Maggie Howell, Giám đốc điều hành Trung tâm bảo tồn sói Idaho, phản đối: “Đạo luật này, nếu được thông qua, sẽ chỉ mang đến sự tàn ác và đe dọa đối với loài này, không chỉ ở Idaho mà còn trên toàn nước Mỹ. Các chính sách của Idaho sẽ ảnh hưởng danh tiếng của bang trong việc quản lý động vật hoang dã”.

Dự luật sẽ tiếp tục được xem xét ở Hạ viện Idaho.

Văn phòng ông Brad Little, Thống đốc bang Idaho, từ chối cho biết liệu ông Little có ký qua dự luật này hay không. Năm 2020, ông Little cũng đã ký một dự luật tương tự để tăng mức tài trợ cho quỹ để giết sói ở Idaho.

Sói là loài được đưa ra khỏi danh sách các loài vật nguy cấp ở Idaho và Montana vào năm 2009. Kể từ đó, bang Idaho áp dụng rất nhiều chính sách được cho là “cực đoan và bất chấp tác động sinh thái” đối với loài này.