Thưởng tranh, 'hẹn hò' cùng thú cưng cuối tuần ở TP.HCM

Cuối tuần, Zing gợi ý bạn những điểm đến thú vị ở quận 1 và thành phố Thủ Đức. Bạn có thể đi thưởng tranh một mình, "hẹn hò" với thú cưng hoặc rủ bạn bè đi cà phê, ăn đồ nướng.



Đi thưởng tranh

S&S Art Gallery ở lầu 2 Union Square trên đường Đồng Khởi, quận 1 đang là địa điểm được nhiều bạn trẻ check-in. Ở đây đang trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của hoạ sĩ Hom Nguyễn và Cyril Kongo.

Ảnh: @baonhieee

Bộ sưu tập “Woman” được Hom Nguyễn sáng tác riêng cho những người yêu nghệ thuật ở Việt Nam như một sự tri ân đến quê hương của mẹ anh. Hom Nguyễn từng chia sẻ phong cách và cả nội tâm của anh bị tác động nhiều nhất trong quãng thời gian tuổi thơ khi sống cùng mẹ.

Những bức tranh với cách “chơi” màu của Cyril Kongo mang lại cảm giác phóng khoáng của đường phố nhưng không kém phần ma mị, huyền ảo.

Ảnh: @vitiexxx

Bạn đừng quên thưởng thức bức tranh Horus Eyes của Cyril Kongo kết hợp với cựu giám đốc sáng tạo của Chanel Karl Lagerfeld.

Triển lãm đang mở cửa miễn phí. Nếu muốn chụp ảnh, bạn nên chọn lúc vắng vẻ để không ảnh hưởng đến việc thưởng lãm tranh của những người xung quanh.



Hẹn hò với thú cưng

Glow Inc For Paws (GIFP) ở đường 18A, phường An Phú, thành phố Thủ Đức là nơi rất thích hợp để bạn chill cùng thú cưng vào cuối tuần. Ban đầu, tôi tưởng đây là một quán cà phê với không gian rộng rãi với thiết kế phong cách tối giản ấn tượng.

Ảnh: @bearbricktbws

Tuy nhiên, GIFP thực chất là một nơi chăm sóc và cung cấp các dịch vụ cho thú cưng. Ngoài ra, tiệm cũng có không gian để bạn uống cà phê và thư giãn.

Bạn có thể dẫn em cún hoặc mèo cưng của mình đến đây để được tắm rửa, vui chơi trong một khu vực riêng. Ở đây còn tổ chức cả những buổi pool party (tiệc bể bơi) cho các em chó, mèo với giá 399.000 đồng. Tiệc được tổ chức vào sáng thứ bảy cách tuần. Tiệm chỉ nhận thú cưng từ 4 tháng tuổi trở lên, có sổ tiêm ngừa và không gặp các vấn đề về da.

Ảnh: @bearbricktbws

Bạn cũng có thể mua sắm quần áo, đồ ăn và cả đồ chơi cho thú cưng.

Tôi không có thú cưng nhưng vẫn thích đến đây để uống cà phê. Tôi thích ngồi ngắm nhìn những bé chó mèo xinh xắn vui chơi, đùa giỡn.



Đi cà phê, ăn uống phong cách cắm trại

Square 39 và Glam Sài Gòn là quán cà phê và nhà hàng mang phong cách camping ở thành phố Thủ Đức. Không gian của 2 nơi này khiến tôi cảm thấy mình như đang trong một chuyến “đi trốn” khỏi thành phố.

Square 39 ở đường số 3, phường Bình An được đầu tư về không gian và cả các vật dụng như lều, bếp, nồi chảo… Quán có không gian ngoài trời rộng rãi nhưng khá nóng nếu đi ban ngày.

Ảnh: @utcunggg

Ảnh: @utcunggg

Tôi gợi ý bạn có thể đi chiều tối để không khí mát mẻ, dễ chịu. Bạn cũng dễ dàng có được một bức ảnh sống ảo xinh xắn ở bất kỳ góc nào trong quán.

Glam Sài Gòn ở phường Thảo Điền là nhà hàng đồ nướng BBQ bên bờ sông khá thoáng đãng. Bạn cũng nên đến đây vào buổi chiều để ngắm hoàng hôn rồi ăn thịt nướng.

Ảnh: @glamsaigon

Những địa điểm này cũng rất thích hợp để tụ tập cùng với bạn bè. Nếu đi nhóm từ 3 đến 6 người, bạn nên đặt bàn trước để được phục vụ tốt nhất.