Thưởng thức vang non tươi đặc sản Đà Lạt

Nhờ chủ động nguồn nguyên liệu, sở hữu máy móc, quy trình khép kín và kinh nghiệm hơn 30 năm sản xuất rượu vang, Ladofoods là một trong những nhà làm vang hàng đầu Việt Nam.

Nhằm đưa phong cách trải nghiệm ẩm thực từ châu Âu đến Việt Nam, Ladofoods giới thiệu sản phẩm vang non tươi với hương vị độc đáo.

Đây là loại vang còn non, được lên men một phần và rót trực tiếp từ các thùng lên men (tank). Tại Cộng hòa Séc, thức uống này được gọi là burcak (burčák), tại Đức là federweisser, còn ở Pháp là bourru hoặc vernache. Tại một số nơi, thức uống này được gọi chung là young wine.

Vang non tươi có hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe.

Vang non tươi thường được ví von là "sữa của người lớn tuổi" - sản phẩm trung gian trong quá trình sản xuất rượu vang và là đồ uống phổ biến tại châu Âu. Thức uống này ghi điểm bởi hương vị ngọt ngào, tươi mới, giàu dinh dưỡng, có công dụng hỗ trợ detox cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa.

Mùa vang non tươi bắt đầu khi vào thu, lúc người nông dân thu hoạch nho. Lúc này, vang non tươi xuất hiện và được bày bán khắp các nẻo đường quanh các nhà làm vang ở châu Âu.

Ladofoods đưa vang non tươi - phong vị ẩm thực từ châu Âu về Việt Nam.

Theo đuổi sứ mệnh đưa cách thưởng thức rượu “healthy” của châu Âu đến với người tiêu dùng bản địa và du khách, đồng thời biến vang non tươi thành thức uống đặc sản Đà Lạt, Ladofoods ra mắt sản phẩm vang non tươi có độ cồn nhẹ, chứa nhiều vi chất tốt cho sức khỏe, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Đà Lạt là nơi đặt nhà máy sản xuất vang Ladora Winery, đồng thời là nơi tạo nên hương vị vang non tươi đặc trưng. Theo đó, vang non tươi Ladofoods được lên men chưa hoàn thành. Sau một tuần, nhà sản xuất dừng quá trình lên men vang bằng cách làm lạnh. Nồng độ cồn của của thức uống thấp, dưới 5% vol và giữ được nhiều vi chất có lợi cho sức khỏe.

Ladofoods giới thiệu hai loại gồm vang non tươi đỏ (từ giống nho Shiraz) và vang non tươi trắng (từ giống nho Sauvignon Blanc).

Vang non tươi có màu đỏ đậm hoặc vàng nhạt đặc trưng, vị thơm của nước nho lên men.

Vang non tươi có vị ngọt tự nhiên từ dịch ép nho, tê nhẹ đầu lưỡi, hàm lượng men sống cao. Bởi có chứa nấm men đang hoạt động, vang có dạng lỏng, hơi đục và sủi tăm nhẹ. Thức uống có màu đỏ đậm hoặc vàng nhạt đặc trưng; phảng phất mùi thơm của nước nho lên men.

Không cầu kỳ như rượu vang truyền thống, cách thưởng thức vang non tươi khá đơn giản. Người dùng có thể rót thẳng vang non tươi ra ly từ tank lạnh hoặc bình chứa để thưởng thức. Đây là điểm khác biệt so với cách thưởng thức rượu vang truyền thống - phải nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

Bạn có thể thưởng thức vang non tươi cùng một số món ăn nhẹ. Món này ngon hơn khi uống lạnh, đọng lại hương vị tươi mới, hứng khởi nếu nhâm nhi giữa không khí mát lạnh tại Đà Lạt.