Thưởng thức ‘Permission to dance’ của BTS miễn phí trên Zing MP3

BTS vừa trình làng sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Permission to dance. Ca khúc nằm trong đĩa đơn Butter và được phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả có thể thưởng thức Permission to dance hoàn toàn miễn phí ở nền tảng nhạc số này tại đây.

Permission to dance có sự tham gia sáng tác của Ed Sheeran. Đây là ca khúc thứ hai Ed Sheeran viết lời cho BTS. Trước đó, chủ nhân bản hit Shape of you từng chấp bút cho ca khúc Make it right của nhóm, được phát hành trong album Map of the soul: Persona vào năm 2019.

Permission to dance mang màu sắc tươi sáng, tràn đầy năng lượng tích cực. Nhiều bình luận khen ngợi ca khúc bắt tai, dễ nghe dễ thuộc. MV truyền tải thông điệp về tương lai tươi sáng sau khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc. Khi đó, con người có thể cởi bỏ lớp khẩu trang, nhảy múa hát ca và kết nối với nhau.

