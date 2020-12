Thưởng thức món Hoa tại TP.HCM

Do đặc điểm địa hình, khí hậu, ẩm thực ở vùng Tứ Xuyên thường có vị cay, nổi tiếng nhất là đậu sốt Tứ Xuyên. Món ăn bình dân với các nguyên liệu dễ tìm như đậu phụ non, mộc nhĩ, nấm hương, thịt băm, hành lá xào cùng ớt cay. Món ăn đơn giản, có vị cay nồng của ớt quyện vào miếng đậu phụ non mềm, béo hấp dẫn thực khách tại TP.HCM. Ảnh: I Am A Food Blog.