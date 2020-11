Thưởng thức lẩu gà lá é chuẩn Phú Yên tại Cần Thơ

Lẩu gà lá é được ưa thích bởi hương vị thơm ngon kết hợp giữa thịt gà và lá é. Không cần đến Phú Yên, thực khách Cần Thơ vẫn có thể thưởng thức món ăn này tại nhà hàng Đồng Xanh 3.

Không chỉ nổi tiếng tại Phú Yên, lẩu gà lá é còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác. Món ăn được ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon kết hợp giữa thịt gà và lá é.

Thành phần cho một nồi lẩu gà lá é chuẩn Phú Yên gồm thịt gà, lá é, một ít măng và nấm. Các nguyên liệu này cần được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tươi sạch và an toàn. Để nồi lẩu ngon đúng điệu, người nấu nên chọn thịt gà ta từ vườn nuôi thả, lá é ở Phú Yên và măng tre mọc tự nhiên được ngâm muối ủ chua, không chất bảo quản.

Lẩu gà lá é là món ăn đặc sản tại Phú Yên.

Xã hội phát triển kéo theo nhu cầu ăn uống ngày càng phong phú. Vì vậy, các quán ăn, nhà hàng phải liên tục cập nhật món ăn mới lạ để bắt kịp thị hiếu. Cùng với đó, sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền cũng tạo nên bức tranh ẩm thực đa dạng. Nhờ vậy, không cần đến Phú Yên, thực khách vẫn có thể thưởng thức lẩu gà lá é thơm ngon.

Tại Cần Thơ, nếu muốn thưởng thức lẩu gà lá é chuẩn Phú Yên, thực khách có thể ghé nhà hàng Đồng Xanh. Lẩu gà lá é tại nhà hàng này có giá chỉ 195.000 đồng/nồi cho 4 người ăn. Nước lẩu đậm đà, có vị ngọt thanh của nấm bào ngư, chua nhẹ của măng ngâm kết hợp hài hòa với hương cay nồng của ớt xiêm.

Đồng Xanh là một trong những quán chế biến lẩu gà lá é chuẩn Phú Yên tại Cần Thơ.

Thịt gà nhúng lẩu chắc, ngọt và tươi; thêm thơm ngon khi được ăn cùng muối lá é kết hợp lá chanh. Rau ăn kèm lẩu là dĩa lá é tươi xanh, mùi thơm the mát dễ chịu. Đây còn là một vị thuốc giải cảm hiệu quả. Lá é được cho vào nước lẩu vừa tái là vớt ra ăn được, có vị bùi, the the hơi giống lá hương nhu.

Tại Đồng Xanh, lẩu gà lá é được các đầu bếp chăm chút kỹ lưỡng từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến. Nhờ đó, mỗi nồi lẩu dọn lên bàn ăn đều mang đậm phong vị của Phú Yên, khó có thể trộn lẫn với nơi khác.

Lẩu gà lá é có hương vị thơm ngon kết hợp từ thịt gà ta, lá é, măng chua và nấm.

Thưởng thức lẩu gà lá é tại Đồng Xanh 3, nhiều thực khách nhận xét hương vị của món ăn này lạ mà quen. Lạ là vì ở miền Tây cũng thưởng thức được món ăn đặc trưng của Phú Yên, còn quen nhờ hương vị dễ khiến người ăn liên tưởng về cái xuýt xoa khi thưởng thức nồi lẩu trong tiết trời se lạnh ngày đông.

Bên cạnh lẩu gà lá é Phú Yên, Nhà hàng Đồng Xanh còn mang đến cho thực khách nhiều món ăn đặc sản miền Tây. Đến đây, thực khách có thể thưởng thức từ món cuốn dân dã với đủ rau xanh, gà rang muối sả trứ danh đến các món đặc sản địa phương được chủ quán dày công chọn lọc, chế biến.