Thưởng thức ẩm thực Á Đông tại Côn Đảo

Mang vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng với núi đồi xanh thẳm, bãi biển trải dài thơ mộng, hàng cây cổ thụ, những ngôi nhà thời Pháp cổ kính và các di tích lịch sử, con đường Tôn Đức Thắng ở trung tâm Côn Đảo là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Nổi bật trên con đường này là khu biệt thự thời Pháp gần 100 năm tuổi của khách sạn The Secret Côn Đảo, được tôn tạo thành The Secret Villa và nhà hàng The Secret.