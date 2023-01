Thưởng Tết bằng thịt lợn và cá sống ở Trung Quốc

Thay vì các giải thưởng thông thường như văn phòng phẩm hay tiền mặt, hơn 3.500 học sinh từ Trường trung học cơ sở số 10 Phụ Dương ở tỉnh An Huy đã được trao 10.000 kg thức ăn nhân dịp đánh dấu kết thúc học kỳ và chào đón Tết Nguyên đán, SCMP đưa tin.

Mỗi em sẽ nhận được 2,5 kg thịt lợn hoặc 2 con cá sống có trọng lượng tương đương khi kỳ nghỉ đông bắt đầu vào tuần trước.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp trường trao thưởng sáng tạo như vậy cho những cá nhân có thành tích cao trong học tập, một giáo viên họ Zhang cho biết.

“Chúng tôi từng thưởng tiền mặt nhưng điều này có vẻ quá thiên về vật chất. Bằng cách tặng thực phẩm, chúng tôi khuyến khích các em chia sẻ phần quà với gia đình của mình”, Zhang nói.

Năm nay, trường mổ khoảng 100 con lợn và cũng mua cá cho học sinh dân tộc Hồi giáo không ăn thịt.

“Giải thưởng không chỉ dành cho những người học giỏi mà còn khích lệ các cá nhân thể hiện tốt trong nhiều lĩnh vực khác như thể thao và nghệ thuật”, giáo viên này nói thêm.

Trong video ghi lại khoảnh khắc trao giải, một nữ sinh đã vui vẻ khoe món quà của mình là miếng thịt lợn lớn với các bạn cùng lớp. Trong khi đó, một cậu bé cầm con cá nhảy múa xung quanh sân trường.

Trên tấm bảng đen phía sau bọn trẻ có dòng chữ: “Những người đã làm việc chăm chỉ sẽ có thịt để ăn”.

“Có thịt” là một phép ẩn dụ phổ biến cho phần thưởng và sự thích thú trong tiếng Quan Thoại.

Việc làm của nhà tường đã nhận được sự tán thưởng rộng rãi trên mạng.

Nhiều người cho rằng cách trên giúp các học sinh biết cách trân quý thức ăn, sự chia sẻ và phụ giúp gia đình.

“Khi cả nhà cùng thưởng thức thịt và cá trong bữa tối, bọn trẻ cũng sẽ nghe lời khen từ bố mẹ. Điều này chắc chắn mang đến cho thế hệ trẻ hương vị tình thân của năm mới”, một người dùng Weibo cho biết.

Người Trung Quốc có truyền thống chuẩn bị lượng lớn thực phẩm trước Tết Nguyên đán để ăn mừng một vụ mùa bội thu và cầu chúc cho tương lai thịnh vượng.

Thịt và cá là 2 thứ nhất định phải có. Ngoài ra, rau, trái cây, bánh kẹo và các loại hạt cũng là những món phổ biến, thường xuất hiện trên bàn trà của mỗi gia đình.

