Thượng tá Trần Trung Hiếu làm trưởng Phòng CSGT Công an TP.HCM

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

0 7

Bộ trưởng Công an vừa điều động, bổ nhiệm trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.