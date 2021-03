Thượng tá nhận khuyết điểm về lô hàng đã qua sử dụng ở trong nhà

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết cơ quan sẽ họp, xử lý thượng tá Hoàng Văn Nam sau vụ phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc tại nhà của cán bộ này.

Chiều 15/3, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang nhận được tường trình của thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng phòng PCMT&TP, về vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ trong 3 căn nhà tại phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Trong đó, có 2 căn nhà do vợ ông Nam là bà Trần Thị Vàng (43 tuổi) làm chủ hộ. Căn còn lại của chị vợ ông Nam là bà Trần Thị Dũng, 51 tuổi.

Nhiều hàng hóa đã qua sử dụng được cho là bà Dũng gửi trong nhà thượng tá biên phòng Hoàng Văn Nam. Ảnh: Nhật Tân.

Thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang, cho biết ông Nam đã nhận khuyết điểm trong tường trình.

“Anh Nam thừa nhận việc không giáo dục vợ con về việc tạo điều kiện cho người khác để hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong nhà mình. Quan điểm của Bộ Chi huy là sai đến đâu xử lý đến đó. Theo quy trình, Phòng PCMT&TP sẽ báo cáo Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng để họp, xem xét kỷ luật”, thượng tá Việt nói với Zing.

Theo ông Việt, trong 2 căn nhà của vợ chồng ông Nam, một căn được anh Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) thuê ở. Trong căn nhà này có những tài sản đã qua sử dụng như máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy lau nhà… trị giá 65 triệu đồng. Căn còn lại có con ông Nam đang ở, bên trong có lượng hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ trị giá khoảng 155 triệu đồng.

Riêng căn do bà Dũng làm chủ hộ có chảo, ấm nước, đồng hồ các loại, quạt cầm tay, vợt cầu lông, lò vi sóng, máy lạnh... trị giá khoảng 145 triệu đồng.

“Lúc công an khám xét 3 căn nhà, anh Nam đang học ở Đà Lạt, còn vợ anh ấy đi công việc nên chỉ có con gái ở nhà. Chị vợ anh Nam đã thừa nhận việc gửi hàng hóa vào nhà người em ruột”, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang khẳng định.

Ngày 27/2, tổ công tác liên ngành số 3 do thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa (cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang) phụ trách đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, khám xét 3 căn nhà do bà Dũng và bà Vàng đứng tên chủ hộ tại tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi nhập lậu trong 3 căn nhà. Tất cả hàng hóa đều đã qua sử dụng, có tổng trị giá khoảng 290 triệu đồng. Hàng hóa này chủ yếu là nồi inox, chảo chống dính, bàn là, máy hút bụi, nồi áp suất, đàn, vợt đánh cầu lông, ấm điện, nồi cơm điện, sành, sứ, thủy tinh, bếp gas, máy xay sinh tố…