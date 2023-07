Thượng tá Nguyễn Thành Vĩnh làm Giám đốc Trung tâm DLQG về dân cư

Vụ cô gái bị 'mua đi, bán lại' nhiều lần: Khởi tố 7 bị can

Ngày 6/7, Công an huyện Đức Huệ (Long An) khởi tố 7 nghi phạm để điều tra về tội mua bán người. Các bị can này liên quan vụ cô gái 18 tuổi bị lừa "bán" nhiều lần và được giải cứu.