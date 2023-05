Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bộ trưởng Công an vừa điều động, bổ nhiệm trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn (áo trắng) được lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Công an cung cấp. Ngày 23/5, được sự ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn (46 tuổi, trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Cục An ninh kinh tế) đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an trao quyết định trên, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang phát biểu chúc mừng thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn được bổ nhiệm chức vụ mới cao hơn. Bên cạnh đó, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng chỉ rõ những thách thức, nhiệm vụ nặng nề mà tân phó giám đốc sẽ gặp phải đồng thời đề nghị thượng tá Toàn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích, kết quả đã đạt được, cùng tập thể công an tỉnh đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ông hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, gương mẫu trong công tác cũng như cuộc sống, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phân công công tác, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, gửi gắm của các cấp lãnh đạo và nhân dân.