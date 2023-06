Thượng tá Nguyễn Đình Dương làm trưởng công an TP Thủ Đức

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Công an TP.HCM, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Công an TP Thủ Đức.

Thượng tá Dương (bìa trái) và đại tá Thắng (bìa phải) nhận hoa chúc mừng của Phó giám đốc Trần Đức Tài. Ảnh: T.L.

Chiều 1/6, Công an TP.HCM công bố quyết định về điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt Công an TP.HCM, giữ chức trưởng Công an TP Thủ Đức, thay đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, nhận nhiệm vụ mới tại VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ vui mừng khi thượng tá Nguyễn Đình Dương được giao nhiệm vụ trưởng Công an TP Thủ Đức.

Thiếu tướng Tài tin tưởng và đánh giá thượng tá Nguyễn Đình Dương là lãnh đạo trẻ, được đào tạo bài bản và trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, chứng tỏ được bản lĩnh, trình độ, năng lực công tác của mình.

Thượng tá Dương cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Công an TP.HCM và Thành ủy TP Thủ Đức. Ông Dương hứa sẽ cùng Công an TP Thủ Đức và Công an TP.HCM hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương sinh năm 1976, quê huyện Củ Chi. Trước khi làm Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, ông từng làm phó trưởng Công an quận 2, trưởng công an quận 4.