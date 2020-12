Thượng tá Huỳnh Trung Phong được điều động giữ chức Trưởng công an quận 6 (TP.HCM). Tân Trưởng phòng CSGT là trung tá Nguyễn Đình Dương.

Ngày 8/12, Bộ trưởng Công an ký, ban hành quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM.

Theo đó, Bộ trưởng Công an điều động thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM tới nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an quận 6.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong giữ chức Trưởng công an quận 6. Ảnh: Duy Hiệu.

Người được điều động, giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT thay ông Phong là trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng công an quận 4.