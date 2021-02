Thưởng nóng 3 cảnh sát phá án nhanh vụ cướp đêm giao thừa

Chỉ trong 9 giờ, 3 cảnh sát của Công an huyện Châu Thành (An Giang) đã tìm ra tên cướp mang khẩu trang trong đêm giao thừa.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, vừa tặng giấy khen đột xuất cho 3 cán bộ điều tra của Công an huyện Châu Thành vì có thành tích phá án nhanh, bắt được nghi can cướp tài sản trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tập thể công an huyện cũng được thưởng nóng 5 triệu đồng.

Khoảng 21h30 đêm giao thừa, Nguyễn Quốc Trường (25 tuổi, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) có ý định đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm để kiếm tiền xài Tết. Nghi can lấy một con dao nhọn giấu vào túi quần rồi đi ra đường.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ ba từ phải qua), trao phần thưởng nóng cho Công an huyện Châu Thành. Ảnh: Bích Trâm.

Hơn một giờ sau, Trường kêu lái xe ôm Đoàn Văn Ý (49 tuổi, ngụ địa phương) chở từ cầu Cần Xây ở phường Bình Đức (TP Long Xuyên) về nhà anh ta ở ấp Phú Hòa 1, thị trấn An Châu. Khi đến đoạn đường vắng, Trường lấy dao kề vào cổ lái xe ôm để cướp điện thoại di động và hơn 1,2 triệu đồng.

Nhận được trình báo của nạn nhân, trinh sát đã lần theo dấu vết của nghi can từ hệ thống camera an ninh và lời khai của một số nhân chứng.

Dù Trường mang khẩu trang khi gây án nhưng chỉ trong 9 giờ, công an đã lần ra dấu vết của nghi phạm và mời Trường lên làm việc. Trước những chứng cứ thuyết phục, bị can khai tiền cướp được đã dùng vào việc lì xì Tết cho người thân.

Ngoài khen thưởng nóng cho các cá nhân và tập thể Công an huyện Châu Thành, đại tá Nguyễn Nhật Trường còn tặng giấy khen của Công an tỉnh An Giang cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.