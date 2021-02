Thưởng nóng 2 người dân bắt cướp ngày Tết

Đại tá Đinh Văn Nơi (thứ 3 từ trái qua) và thượng tá Nguyễn Nhật Trường (Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang) trao giấy khen 2 cán bộ Công an TP Long Xuyên và 2 người dân. Ảnh: Tiến Tầm.