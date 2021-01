Thượng nghị sĩ Mỹ bán áo in hình chính mình làm từ thiện

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders gây chú ý với dáng ngồi điềm tĩnh tại lễ nhậm chức Tổng thống Joe Biden.

Ông Bernie Sanders là một trong những khách mời tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden ở Điện Capitol hôm 20/1. Sau khi bức ảnh chụp được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều người bị thu hút bởi phong cách thời trang và dáng ngồi điềm tĩnh của ông.

Ông Sanders mặc áo khoác dài, đeo găng tay và ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế tại khu vực diễn ra lễ nhậm chức. Thượng nghị sĩ 79 tuổi đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người bên cạnh.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders gây chú ý với bức ảnh ngồi ghế tại lễ nhậm chức tổng thống. Ảnh: NY Times.

Dáng ngồi của ông ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Đa số ý kiến cho rằng thượng nghị sĩ không quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Nhiều người hài hước đặt tên cho bức ảnh là "Ông già ngồi ghế" và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Theo Independent, ông Sanders đang tận dụng sự nổi tiếng của bức ảnh để gây quỹ từ thiện, bằng cách in bức ảnh mang tính biểu tượng trong lễ nhậm chức tổng thống lên những chiếc áo len.

Mỗi thiết kế đều được sản xuất với 2 kích cỡ cùng mức giá 45 USD in hình của thượng nghị sĩ trên nền chất liệu vải cotton màu đen và dòng chữ Bernie phía dưới góc phải.

Thông tin đưa ra trên website Berniesanders: "Do nhu cầu đặt hàng khá nhiều, nên phải mất từ 3 đến 6 tuần đến khi bạn nhận được chiếc áo len của mình". Số tiền thu được từ việc bán áo in hình ông Sanders sẽ quyên góp cho chương trình thiện nguyện Meals on Wheels.

Chiếc áo len in hình thượng nghị sĩ được bán với giá 45 USD . Ảnh: Berniesanders.

Nhiều người dùng mạng xã hội để lại bình luận: "Làm sao bạn có thể không yêu Bernie Sanders ngọt ngào khi ông bán chiếc áo in hình chính mình để gây quỹ từ thiện. Tôi vừa mua món đồ này và cảm thấy hạnh phúc".

Về phản ứng của thượng nghị sĩ Sanders khi nhìn thấy các bức ảnh chế trong lễ nhậm chức tổng thống, ông chia sẻ với Seth Meyers: "Tôi chỉ ngồi đó để cố gắng giữ ấm và chú ý đến những gì đang diễn ra. Tôi đã nhìn thấy bức ảnh ghép của mọi người".

Bernard Sanders là thượng nghị sĩ đến từ Vermont. Ông tham gia đảng Dân chủ từ 2015, là chính trị gia độc lập phục vụ lâu nhất ở Mỹ trong lịch sử của Quốc hội. Ông là ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ các năm năm 2016, 2020 nhưng không thành công.