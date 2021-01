Thương mại điện tử phát triển là cơ hội cho doanh nghiệp logistics

Với định hướng lấy công nghệ làm nền tảng và đáp ứng nhu cầu chuyển phát nhanh, Tập đoàn BEST Inc. vận hành trung tâm phân loại hàng hóa với diện tích gần 40.000 m2 tại TP.HCM.

Tính đến hiện tại, đây là trung tâm phân loại có quy mô lớn nhất của BEST Inc. tại khu vực Đông Nam Á. Ông Nelson Wu - Tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam - đã có nhiều chia sẻ về cột mốc này.

- Ông đánh giá thế nào về sự phát triển của ngành logistics và thương mại điện tử Việt Nam?

- Thương mại điện tử đang có sự “bùng nổ” mạnh mẽ. Còn logistics giữ vai trò quan trọng trong dây chuyền thương mại từ người bán đến người mua. Sự gia tăng lưu lượng hàng hóa giao dịch trực tuyến khiến nhu cầu vận tải, logistics tăng cao, đặc biệt là dịch vụ chuyển phát nhanh.

Đồng hành cùng sự tăng trưởng của TMĐT Việt Nam, ngành logistics cũng đang có bước phát triển nhảy vọt cả về quy mô mạng lưới và chất lượng dịch vụ.

Ông Nelson Wu - Tổng giám đốc BEST Inc. Việt Nam.

- Tính đến nay, quy mô phát triển của Tập đoàn BEST Inc. như thế nào?

- Được thành lập từ năm 2007 và niêm yết tại sàn chứng khoán New York năm 2017, Tập đoàn BEST Inc. là nhà cung cấp dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng thông minh toàn cầu nhờ kết hợp Internet, công nghệ thông tin vào dịch vụ logistics truyền thống. Chúng tôi cũng không ngừng cải tiến mô hình kinh doanh để nâng cao hiệu suất hoạt động và ứng dụng số hóa quản lý, vận hành.

Với lợi thế xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đến nay, chúng tôi đã xây dựng được chuỗi cung ứng thông minh, hiệu quả, ứng dụng công nghệ điện toán tiên tiến và phát triển dịch vụ ổn định tại 21 quốc gia trên toàn cầu.

- Đâu là thế mạnh nổi bật nhất của dịch vụ BEST Express, thưa ông?

- Hiện nay, hệ thống dữ liệu của dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express được xử lý bởi nền tảng điện toán đám mây BEST Cloud. Hàng hóa được xử lý bằng công nghệ cân, đo tự động, công nghệ quét mã barcode và máy quét hình ảnh chất lượng cao... Nhờ đó, hiệu suất hoạt động được kiểm soát tối ưu, giúp gia tăng độ chính xác của việc phân loại bưu kiện từ 80% (phân loại thủ công) lên đến hơn 99,9%.

Hiệu quả phân loại tăng lên gấp 4 lần, giúp giảm đáng kể thời gian chuyển phát hàng hóa và nâng cao năng suất phục vụ của mạng lưới bưu cục.

- Trong một năm đầy biến động như 2020, tập đoàn mang đến giá trị nào cho đối tác nhận nhượng quyền?

- Chúng tôi chia sẻ với các nhà đầu tư địa phương kinh nghiệm thực tiễn sau 13 năm hoạt động trong ngành giao nhận - vận chuyển, cũng như mạng lưới dịch vụ, nguồn khách hàng và đặc biệt là những công nghệ quản lý, vận hành hiện đại nhất. Chúng tôi mang đến cho họ cơ hội khởi nghiệp trong ngành chuyển phát nhanh thương mại điện tử, giúp họ phát triển kinh doanh một cách thông minh, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Trong năm 2020, hãng cùng các nhà đầu tư xây dựng gần 200 bưu cục nhượng quyền trên toàn quốc.

- Trong tháng 1, BEST Inc. đưa vào vận hành trung tâm phân loại tự động TP.HCM. Ông có thể chia sẻ một vài thông tin nổi bật về quy mô và công nghệ của trung tâm này?

- Trung tâm phân loại hàng hóa TP.HCM được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 40.000 m2 (diện tích nhà xưởng 15.500 m2) với tổng vốn đầu tư 8 triệu USD .

Đây là trung tâm phân loại hàng hóa có quy mô nhất của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò quan trọng trong dây chuyền phân loại và điều phối hàng hóa cho dịch vụ chuyển phát nhanh BEST Express tại Việt Nam.

Trung tâm phân loại hàng hóa TP.HCM được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 40.000 m2.

Trung tâm được trang bị hệ thống phân loại tự động đai chéo cho bưu kiện dưới 3 kg với công suất phân loại cực đại lên đến 36.000 bưu kiện mỗi giờ và hệ thống phân loại tự động ma trận cho bưu kiện trên 3 kg với công suất xử lý cực đại hơn 24.000 bưu kiện mỗi giờ. Tổng công suất xử lý của trung tâm phân loại TP.HCM là hơn 1,3 triệu kiện hàng/ngày.

- Ông dự đoán gì về xu hướng phát triển của ngành logistics trong năm 2021? Doanh nghiệp logistics Việt Nam cần tập trung vào điều gì?

- Theo tôi, xu hướng chung của ngành logistics hiện đại là lấy công nghệ làm nền tảng phát triển. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để đổi mới dịch vụ, sản phẩm và mô hình kinh doanh, đồng thời nghiên cứu giải pháp vận chuyển thông minh nhằm hướng đến mục tiêu số hóa trong ngành logistics.

Năm nay, chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư vào tự động hóa trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng thông minh bằng các giải pháp tối ưu hóa trung tâm trung chuyển, xây dựng hệ thống phân phối thông minh, kho bãi thông minh, giải pháp chuỗi cung ứng kỹ thuật số… nhằm tạo mạng lưới dịch vụ đa dạng, hiệu quả, cùng mô hình đầu tư ổn định, tiềm năng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng, BEST Inc. sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ tự động hóa vào quản lý, vận hành trên toàn hệ thống.

Cụ thể, chúng tôi đưa vào vận hành trung tâm phân loại hàng hóa tự động hiện đại và có quy mô lớn tại TP.HCM trong tháng 1, với công suất hơn 1,3 triệu kiện hàng/ngày; và một trung tâm tại Hà Nội (dự kiến vào tháng 6).